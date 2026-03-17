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Mit 19 Jahren

Altach-Verteidigerin wechselt nach Deutschland

Vorarlberg
17.03.2026 18:55
Altach wird in der kommenden Saison auf Selina Albrecht (r.) verzichten müssen.
Altach wird in der kommenden Saison auf Selina Albrecht (r.) verzichten müssen.(Bild: GEPA)
Porträt von Vorarlberg Sport
Von Vorarlberg Sport

Altachs Damen müssen in der neuen Saison auf Selina Albrecht verzichten. Die 19-jährige, der auf der Transferplattform „Soccerdonna“ ein Markt von 30.000 Euro ausgewiesen wird, wechselt im Sommer zur SGS Essen in die deutsche Bundesliga.

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 „Es ist eine große Chance und ich freue mich sehr auf die Herausforderung“, sagt die Defensivfrau. „Ich bin Altach sehr dankbar, da ich mich hier persönlich und spielerisch weiterentwickeln konnte.“

„Hat sich diese Chance verdient“
„Wir freuen uns riesig für Selina, dass sie sich diesen Traum erfüllt“, erklärt Altach-Sportdirektor Philipp Netzer. „Sie hat sich diese Chance durch ihren unermüdlichen Einsatz und ihre große Verbundenheit zum Verein mehr als verdient. Wir wünschen ihr für diese spannende Herausforderung in Deutschland nur das Beste.“

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