Altach-Verteidigerin wechselt nach Deutschland

„Hat sich diese Chance verdient“

„Wir freuen uns riesig für Selina, dass sie sich diesen Traum erfüllt“, erklärt Altach-Sportdirektor Philipp Netzer. „Sie hat sich diese Chance durch ihren unermüdlichen Einsatz und ihre große Verbundenheit zum Verein mehr als verdient. Wir wünschen ihr für diese spannende Herausforderung in Deutschland nur das Beste.“