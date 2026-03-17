Altach-Verteidigerin wechselt nach Deutschland

Altachs Damen müssen in der neuen Saison auf Selina Albrecht verzichten. Die 19-jährige, der auf der Transferplattform „Soccerdonna“ ein Markt von 30.000 Euro ausgewiesen wird, wechselt im Sommer zur SGS Essen in die deutsche Bundesliga.
„Es ist eine große Chance und ich freue mich sehr auf die Herausforderung“, sagt die Defensivfrau. „Ich bin Altach sehr dankbar, da ich mich hier persönlich und spielerisch weiterentwickeln konnte.“
„Hat sich diese Chance verdient“
„Wir freuen uns riesig für Selina, dass sie sich diesen Traum erfüllt“, erklärt Altach-Sportdirektor Philipp Netzer. „Sie hat sich diese Chance durch ihren unermüdlichen Einsatz und ihre große Verbundenheit zum Verein mehr als verdient. Wir wünschen ihr für diese spannende Herausforderung in Deutschland nur das Beste.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.