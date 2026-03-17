Lufthansa mit neuem Vorschlag für Piloten-Rente

Bislang zwei große Streikwellen

Die „VC“ hat im Streit um die Betriebsrenten bislang zwei Streikwellen veranstaltet. Allein bei der Ersten waren rund 800 Flüge und damit mehr als das Doppelte ausgefallen. Erst vergangene Woche fielen wegen eines Ausstands Hunderte weitere Flüge aus. Den neuen Vorschlag habe man erhalten und werde ihn in der Tarifkommission prüfen, wie eine Sprecherin der Gewerkschaft erklärte.