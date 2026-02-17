Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schock in Bayern

Tödlicher Unfall: Bub (8) von Lastwagen überrollt

Deutschland
17.02.2026 15:21
Der Bub wurde ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)
Der Bub wurde ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)(Bild: Tobias Arhelger - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Zu einem tragischen Unglück ist es am Dienstag in Starnberg in Bayern gekommen. Ein achtjähriger Bub wurde von einem Lastwagen überrollt und starb wenig später im Krankenhaus.

0 Kommentare

Kurz vor 11 Uhr am Dienstagvormittag war der Bub gemeinsam mit seiner Schwester in Starnberg unterwegs. Er wollte auf seinem Fahrrad eine Straße überqueren, gleichzeitig bog aber ein 56-Jähriger mit einem Lastwagen in die Straße ein. Der LKW erwischte dabei den Achtjährigen, wie die „Süddeutsche Zeitung“ berichtet.

Die Reifen des Fahrzeugs sollen laut Polizei den Buben mehrere Male überrollt haben. Laut „Bild“-Zeitung wurde der Bub noch an der Unfallstelle reanimiert und danach ins Krankenhaus gebracht. Dort erlag der Achtjährige seinen schweren Verletzungen.

Gegen den Lastwagenfahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, es besteht der Verdacht der fahrlässigen Tötung.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Deutschland
17.02.2026 15:21
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine