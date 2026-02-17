Schock in Bayern
Tödlicher Unfall: Bub (8) von Lastwagen überrollt
Zu einem tragischen Unglück ist es am Dienstag in Starnberg in Bayern gekommen. Ein achtjähriger Bub wurde von einem Lastwagen überrollt und starb wenig später im Krankenhaus.
Kurz vor 11 Uhr am Dienstagvormittag war der Bub gemeinsam mit seiner Schwester in Starnberg unterwegs. Er wollte auf seinem Fahrrad eine Straße überqueren, gleichzeitig bog aber ein 56-Jähriger mit einem Lastwagen in die Straße ein. Der LKW erwischte dabei den Achtjährigen, wie die „Süddeutsche Zeitung“ berichtet.
Die Reifen des Fahrzeugs sollen laut Polizei den Buben mehrere Male überrollt haben. Laut „Bild“-Zeitung wurde der Bub noch an der Unfallstelle reanimiert und danach ins Krankenhaus gebracht. Dort erlag der Achtjährige seinen schweren Verletzungen.
Gegen den Lastwagenfahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, es besteht der Verdacht der fahrlässigen Tötung.
