Tödlicher Unfall: Bub (8) von Lastwagen überrollt

Kurz vor 11 Uhr am Dienstagvormittag war der Bub gemeinsam mit seiner Schwester in Starnberg unterwegs. Er wollte auf seinem Fahrrad eine Straße überqueren, gleichzeitig bog aber ein 56-Jähriger mit einem Lastwagen in die Straße ein. Der LKW erwischte dabei den Achtjährigen, wie die „Süddeutsche Zeitung“ berichtet.