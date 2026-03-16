Woche 2 im Feuerwehr-Rennen um das heißeste Video

Nach dem tollen Sieg der Feuerwehr Geras in der Vorwoche – der „Krone“ verriet sie, wie sie die vielen Stimmen auf ihr Video vereinen konnte – geht der Wettlauf um jeden Klick jetzt weiter! Und zwar mit neuen Videos von weiteren 25 Feuerwehren, die diese Woche um das begehrte Festpaket von „Krone“ und Radio NÖ im Wert von 10.000 Euro wettkämpfen.