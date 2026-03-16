Woche 2 im Feuerwehr-Rennen um das heißeste Video

Start frei für die zweite Woche der großen Floriani-Challenge von „Krone“ und ORF NÖ. Um Stimmen für ihr Video rittern diese Woche 25 Feuerwehren aus allen Regionen Niederösterreichs um den begehrten Preis: Ein Festpaket im Wert von 10.000 Euro. Hier können Sie direkt abstimmen!
Nach dem tollen Sieg der Feuerwehr Geras in der Vorwoche – der „Krone“ verriet sie, wie sie die vielen Stimmen auf ihr Video vereinen konnte – geht der Wettlauf um jeden Klick jetzt weiter! Und zwar mit neuen Videos von weiteren 25 Feuerwehren, die diese Woche um das begehrte Festpaket von „Krone“ und Radio NÖ im Wert von 10.000 Euro wettkämpfen.
166.000 Stimmen wurden für die 24 Videos von Montagfrüh bis Freitagmittag abgegeben. Werden das die Fans der Florianis, deren Videos diese Woche an den Start gehen, toppen können?
25 Feuerwehren hoffen auf Stimmen
Diese Woche befinden sich folgende 25 Feuerwehren im Rennen um das heißeste Video, die man sich hier direkt unten ansehen und dafür abstimmen kann: Albrechtsberg, Albrechtsberg-Neubach, Groisbach, Groß-Enzersdorf, Laa an der Thaya, Leobersdorf, Maissau, Marchegg, Maria Enzersdorf, Markt Oed, Murstetten, Neuhaus, Palt, Perschling, Pettendorf, Prottes, Rutzendorf, Scheibbs, St. Leonhard am Forst, St. Pölten Stadt, Stuppach, Untermixnitz, Waldenstein, Ysper und Zarnsdorf. Wir wünschen viel Glück und viele Stimmen!
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