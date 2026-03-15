Nach fulminantem Start rittern 25 „Neue“ um Klicks

Gewaltige Feuertaufe und erfolgreiche Kooperation

„Krone“-NÖ-Redaktionsleiter Lukas Lusetzky und ORF Radio NÖ-Chef Karl Trahbüchler brennen für die Aktion der beiden Leitmedien des Landes, weil man damit die freiwillige Arbeit der Feuerwehren hervorhebe.

„166.000 Stimmen – und das, obwohl man nur einmal in einer Stunde voten durfte – sind eine gewaltige Feuertaufe für diese Aktion. Damit würdigen wir die großen Leistungen unserer Florianis und stellen sie ins Rampenlicht“, betont Lusetzky.

Der Radio NÖ-Chef ergänzt: „Nach fulminantem Start geht es jetzt in Woche zwei. Gemeinsam mit unserem Medienpartner Kronen Zeitung bringen wir die Leistungen der Feuerwehren des Landes an ein großes Publikum. Das haben sie sich verdient.“