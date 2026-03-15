Nach fulminantem Start rittern 25 „Neue“ um Klicks

Ab Montagfrüh geht es um das zweite von drei Festpaketen im Wert von 10.000 Euro bei der großen NÖ-Feuerwehr-Challenge. Diese Woche stehen 25 Feuerwehren in Konkurrenz zueinander. Ob sie die Tipps der Florianis aus Geras, die in Woche 1 gewonnen haben, für sich nutzen können? Es wird wieder spannend.
Einen tollen Auftakt mit 166.000 Stimmen in Woche eins feiert die große Floriani-Challenge von „Krone“ und Radio NÖ. Die ersten 24 Feuerwehren warben dabei von Montag, 5 Uhr bis Freitag, 12 Uhr, um Votings, die stündlich abgegeben werden konnten. In Woche 1 konnte sich die Feuerwehr Geras durchsetzen, die im Interview der „Krone“ verriet, wie sie soviele Menschen dafür gewinnen konnten, ihnen die Stimme zu geben.
In Woche 2 von 3 stehen 25 Wehren zur Wahl
Ab morgen, Montag, fünf Uhr früh kann man wieder auf den Abstimmungsplattformen der Kronen Zeitung sowie ORF Radio NÖ pro Stunde eine Stimme für das favorisierte Video der jeweiligen Feuerwehr abgeben. Folgende Feuerwehren (siehe Grafik unten) machen in dieser Woche mit. Bis Freitag, 12 Uhr, kann stündlich abstimmen und so seine Feuerwehr unterstützen. Jeder Klick wird von den Feuerwehren benötigt, um das Festpaket im Wert von 10.000 Euro zu gewinnen, das als Wochensieg winkt. Denn nur die Feuerwehr mit den meisten Stimmen im Wochenvoting bekommt den begehrten Preis.
Gewaltige Feuertaufe und erfolgreiche Kooperation
„Krone“-NÖ-Redaktionsleiter Lukas Lusetzky und ORF Radio NÖ-Chef Karl Trahbüchler brennen für die Aktion der beiden Leitmedien des Landes, weil man damit die freiwillige Arbeit der Feuerwehren hervorhebe.
„166.000 Stimmen – und das, obwohl man nur einmal in einer Stunde voten durfte – sind eine gewaltige Feuertaufe für diese Aktion. Damit würdigen wir die großen Leistungen unserer Florianis und stellen sie ins Rampenlicht“, betont Lusetzky.
Der Radio NÖ-Chef ergänzt: „Nach fulminantem Start geht es jetzt in Woche zwei. Gemeinsam mit unserem Medienpartner Kronen Zeitung bringen wir die Leistungen der Feuerwehren des Landes an ein großes Publikum. Das haben sie sich verdient.“
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