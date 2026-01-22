Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Musik statt Politik

Wiener Philharmoniker trotzen Trump-Aufregung

Kultur
22.01.2026 13:18
Trump ließ einfach seinen Namen auf das prestigeträchtige Gebäude setzen – die Wiener ...
Trump ließ einfach seinen Namen auf das prestigeträchtige Gebäude setzen – die Wiener Philharmoniker lassen sich davon nicht aus der Ruhe bringen.(Bild: AFP/HEATHER DIEHL)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Während das Kennedy-Center in Washington unter dem neuen Namen „The Donald J. Trump and The John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts“ weiter für Aufregung sorgt, bereiten sich die Wiener Philharmoniker unbeirrt auf ihren Auftritt im März vor. Das Orchester begründet gegenüber der „Krone“ seine Entscheidung.

0 Kommentare

Die Musiker betonen, dass ihr Konzert im Kennedy-Center seit vielen Jahren geplant sei und auf einem bereits unterzeichneten Vertrag beruhe, den sie erfüllen wollen.

Sie treten „im Rahmen einer USA-Tournee und anlässlich des 250-Jahr-Jubiläums der Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten von Amerika auch in der Hauptstadt, in Washington DC“, heißt es in der Stellungnahme weiter. Die Konzerte dieser Tournee verstehen sie als „musikalischen Gruß Österreichs an alle Menschen, die Musik lieben.“

Mitten in einer der größten Kontroversen der US-Kulturszene wollen sich die Wiener ...
Mitten in einer der größten Kontroversen der US-Kulturszene wollen sich die Wiener Philharmoniker nicht beirren lassen.(Bild: Julia Wesely, Krone KREATIV)

Viele Künstler sagten Auftritte schon ab
Die Umbenennung des Hauses im Dezember 2025 in „The Donald J. Trump and The John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts“ hatte in der Kulturszene für Aufsehen gesorgt. Trump hatte das Board of Trustees neu zusammengesetzt, demokratische Mitglieder ausgeschlossen und sich selbst zum Vorsitzenden ernannt.

Lesen Sie auch:
Protest gegen Trumps Politik vor dem Kennedy Center in Washington
Nicht die erste Absage
Musicaldarsteller boykottieren Auftritt von Trump
09.05.2025
Tradition geht zu Ende
Weihnachtskonzert fällt Trump-Politik zum Opfer
25.12.2025

Philharmoniker setzen auf verbindendes Element
Viele Künstlerinnen und Künstler sagten ihre Auftritte ab – darunter Béla Fleck, Stephen Schwartz und die Martha Graham Dance Company – und begründeten dies explizit mit der Namensänderung.

Trotz der politischen Spannungen wollen die Wiener Philharmoniker mit ihrem Auftritt zeigen, dass Musik verbindend wirken kann. Sie setzen auf ihr Publikum und die Freude an klassischer Musik – jenseits von politischen Auseinandersetzungen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Krone Plus Logo
Das Startfenster naht
So bereitet die NASA die Rückkehr zum Mond vor
Die bunte Stoßwelle um einen toten Stern sollte es so eigentlich nicht geben.
Mysteriöse Wolke
Schockwelle um tote Sonne lässt Forscher rätseln
Zeitraffer-Video
Das ist von Johannes Keplers Supernova heute übrig
Alarmierender Bericht
Arktis verzeichnet wärmstes Jahr seit 125 Jahren
684 Dolinen kartiert
Immer mehr Sinklöcher in türkischer Kornkammer
Top-3

Gelesen

Burgenland
Totes Baby: Kamera filmt Horror-Tat an Grenze
135.545 mal gelesen
Der Grenzübergang in Nickelsdorf
Steiermark
Steirischer DJ feuert mit Flinte auf Polizei – tot
120.100 mal gelesen
In diesem Haus in Hönigtal lebte der passionierte, aber psychisch auffällige Motorradfahrer.
Oberösterreich
Abgestürzte wurde von Rettung ins Bordell gebracht
118.299 mal gelesen
Die Helfer hatten anfangs Probleme, zu der gestürzten Frau zu kommen, da sie mitten in einem ...
Mehr Kultur
Musik statt Politik
Wiener Philharmoniker trotzen Trump-Aufregung
Huch, was ist da los?
„Nackt kochen“ bei den Festspielen in Golling
„Krone“-Interview
Monsterheart: Abschied bedeutet auch Neubeginn
Wien Museum zeigt
Große Söhne, ein Protestort & ein Freizeitparadies
OÖ Landes-Kultur GmbH
„Wir sind der Speicher für künftige Generationen“
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf