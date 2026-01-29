Wegen Trump: Top-Komponist sagt Weltpremiere ab

Werk mit prominenter Vorlage

Die 15. Symphonie trägt den Titel „Lincoln“ und bezieht sich auf eine Rede des jungen Abraham Lincoln aus dem Jahr 1838, die sogenannte „Lyceum Address“. Darin warnte der spätere Präsident vor innerem Verfall, Lynchjustiz und den Gefahren für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Ein berühmtes Zitat aus dieser Rede – wonach Amerika sich nicht von außen, sondern nur durch sich selbst zerstören könne – bildet den geistigen Kern des Werkes.