Kokain-Schmuggel mit drei Kindern im Auto

Seit 14 Jahren lebt sie hier von Sozialleistungen, aber für ihre Aussage braucht sie dennoch einen Dolmetscher. „Der Hauptvorwurf ist der Suchtgifthandel durch Schmuggelfahrten. Bei 13 Fahrten hat sie rund 14 Kilogramm Kokain transportiert“, führte die Staatsanwältin aus und nannte Beitragshandlungen für die Suchtgift-Geschäfte, die sie mit bereits zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilten Komplizen durchführte. So stellte sie ihre Wohnung als Suchtgift-Bunker zur Verfügung und soll auch organisatorisch tätig gewesen sein.