USA sind offiziell keine liberale Demokratie mehr

Anteil ging weltweit zurück

Der Bericht stellte fest, dass der Anteil der Demokratien weltweit gesunken ist. „Der Grad der Demokratie für den Durchschnittsbürger in Westeuropa und Nordamerika ist auf dem niedrigsten Stand seit über 50 Jahren, was in erster Linie auf die fortschreitende Autokratisierung in den USA zurückzuführen ist“, wird ausgeführt. Weltweit habe es Ende 2025 92 Autokratien und 87 Demokratien gegeben. In Autokratien leben mehr Menschen, nämlich fast drei Viertel der Weltbevölkerung (74 Prozent). Etwas mehr als jede vierte Person (28 Prozent) lebt in einer sogenannten geschlossenen Autokratie, nur sieben Prozent der Weltbevölkerung wohnen in einer liberalen Demokratie. Österreich ist eine davon.