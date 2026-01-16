Pinzgauer Gemeinden greifen Bürgern unter die Arme

„Ich habe bei euch ein tolles Schnitzel gegessen“
Starkoch verrät:
Ob billigerer Strom durch Energiegemeinschaften, Einheimischen-Tarife für Familien oder ein Comeback der Community Nurses in der Pflegeberatung: Trotz klammer Kassen schauen die Pinzgauer Gemeinden auf ihre Leute – und verbessern gleich die Infrastruktur. Teil 2 aus dem Pinzgau.
Saalfelden
7,4 Millionen Euro investiert die größte Stadt im Pinzgau, berichtet SPÖ-Stadtchef Erich Rohrmoser. Rathaus, Schulen, Schwimmbad und Brücke werden saniert. Im Süden der Stadt wird die Trinkwasserversorgung ausgebaut.
