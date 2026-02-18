Diese Gemeinde steht fast komplett unter Schutz

Ein weiteres Beispiel: Ein neuer Wanderweg bei den Krimmler Wasserfällen war nicht möglich, weil bei einer Kartierung acht Salamander gefunden wurden. Einer davon hätte im Zuge der Bauarbeiten unter die Räder kommen und getötet werden können. Das hat gereicht, um das Projekt abzusagen. „Bei den Wasserfällen sind überall Salamander“, sagt Czerny. Der geplante Pfad hätte die engen Wegverhältnisse Richtung Krimmler Achental auflockern sollen und kommt jetzt nicht.