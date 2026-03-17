Sorge um Melissa: Wer hat die 14-Jährige gesehen?

Große Sorge um die 14-jährige Melissa V.: Das Mädchen aus Wien wird seit dem 11. März 2026 vermisst. Trotz intensiver Suche fehlt von der Jugendlichen bislang jede Spur.
Melissa wurde zuletzt am 11.03.2026 gegen 17.40 Uhr in Wien-Donaustadt, in der Pirquetgasse, gesehen. Seitdem ist sie von ihrer Wohnadresse abgängig.
Die 14-Jährige ist etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß, hat braune Haare und eine schlanke Statur. Auffällig sind ein Muttermal im Bereich des Dekolletés sowie eine kleine Narbe am Kinn. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie einen rosa Pullover, schwarze Jeans sowie schwarz-graue Nike-Schuhe.
„Alle notwendigen Maßnahmen gesetzt“
Die Wiener Polizei bestätigte den Vermisstenfall gegenüber der „Krone“: „Uns liegt eine Abgängigkeitsanzeige vor. Seitens der Polizei wurden alle notwendigen Maßnahmen gesetzt, jedoch verliefen diese bis dato negativ.“
Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, doch bislang blieb jede Spur erfolglos. Die Polizei bittet nun um sachdienliche Hinweise.
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