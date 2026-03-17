Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In Wien verschwunden

Sorge um Melissa: Wer hat die 14-Jährige gesehen?

Wien
17.03.2026 12:43
Seit einer Woche fehlt von der 14-jährigen Melissa aus Wien jede Spur.
Seit einer Woche fehlt von der 14-jährigen Melissa aus Wien jede Spur.(Bild: Österreich findet euch)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Große Sorge um die 14-jährige Melissa V.: Das Mädchen aus Wien wird seit dem 11. März 2026 vermisst. Trotz intensiver Suche fehlt von der Jugendlichen bislang jede Spur.

0 Kommentare

Melissa wurde zuletzt am 11.03.2026 gegen 17.40 Uhr in Wien-Donaustadt, in der Pirquetgasse, gesehen. Seitdem ist sie von ihrer Wohnadresse abgängig.

Die 14-Jährige ist etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß, hat braune Haare und eine schlanke Statur. Auffällig sind ein Muttermal im Bereich des Dekolletés sowie eine kleine Narbe am Kinn. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie einen rosa Pullover, schwarze Jeans sowie schwarz-graue Nike-Schuhe.

„Alle notwendigen Maßnahmen gesetzt“
Die Wiener Polizei bestätigte den Vermisstenfall gegenüber der „Krone“: „Uns liegt eine Abgängigkeitsanzeige vor. Seitens der Polizei wurden alle notwendigen Maßnahmen gesetzt, jedoch verliefen diese bis dato negativ.“

Wer hat Melissa gesehen?
Wer hat Melissa gesehen?(Bild: Österreich findet euch)

Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, doch bislang blieb jede Spur erfolglos. Die Polizei bittet nun um sachdienliche Hinweise.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
17.03.2026 12:43
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
4° / 9°
Symbol einzelne Regenschauer
Wien 11. Simmering
4° / 10°
Symbol stark bewölkt
Wien 14. Penzing
3° / 9°
Symbol einzelne Regenschauer
Wien 19. Döbling
3° / 9°
Symbol einzelne Regenschauer
Wien 21. Floridsdorf
4° / 9°
Symbol einzelne Regenschauer

krone.tv

Der Vorfall hatte einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.
Großeinsatz in Tirol
Schuss im Spital: Details zum Täter, was er wollte
Mojtaba Khameneis Bedürfnis, sich die Beine zu vertreten, soll ihm das Leben gerettet haben.
Zufall rettete ihn
Darum überlebte neuer Ayatollah Israels Angriff
Der Uluru (vormals „Ayers Rock“) auf einer Archivaufnahme
Nach Rekordregen
Wasserfälle am Uluru: Warnung an Touristen
Ilaria Grava freut sich, ihre Eisstatue zurückzuhaben. Jetzt will sie eine noch größere Version ...
Krone Plus Logo
Stanitzel-Entführung
Nach Diebstahl: „Wir kaufen ein noch größeres Eis“
Stefanie P. und Patrick M. waren sechs Jahre ein Paar. Im Sommer 2025 kam es zur Trennung, im ...
Krone Plus Logo
Grazer Influencerin
Gutachten belegt: So qualvoll starb Stefanie (32)
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Gewaltvorwürfe! Ermittlungen gegen Austropop-Ikone
164.762 mal gelesen
Krone Plus Logo
Nach Anzeige einer Frau wird gegen Austropop-Ikone Christopher Seiler ermittelt.
Ausland
Wintereinbruch begräbt Alpendorf unter Schnee
161.939 mal gelesen
Der Winter hat das italienische Dorf Macugnaga wieder voll im Griff.
Österreich
Gewaltvorwürfe: Seiler gibt Instagram-Statement
128.006 mal gelesen
Nach den Gewaltvorwürfen gegen ihn gibt sich Seiler auf Instagram kleinlaut.
Innenpolitik
Sohn von FPÖ-General für Behörde „Geisterschüler“
1476 mal kommentiert
Das Sozialministerium von Korinna Schumann verschickte Mahnbriefe (siehe Dokument) an ...
Außenpolitik
Hormuz-Dilemma: Europäer lassen Trump auflaufen
1296 mal kommentiert
Trump hat seine Partner – wieder einmal – verärgert.
Außenpolitik
„Tausendjähriger Staat“: Orbán demonstriert Macht
764 mal kommentiert
Mit Angriffen gegen Brüssel und die Ukraine will der der ungarische Premier Viktor Orbán knapp ...
Mehr Wien
Vier Täter gesucht
Nachts im Stadtpark: 23-Jähriger brutal überfallen
In Wien verschwunden
Sorge um Melissa: Wer hat die 14-Jährige gesehen?
3. Liga Ost:
FavAC dreht Spiel – Leobendorf verliert erneut!
In Waffenverbotszone
Messerattacke sorgte für WEGA-Einsatz in Favoriten
Pensionistin im Spital
Betrug durch falsche Beamte eskaliert bei Übergabe
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf