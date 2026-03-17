Sorge um Melissa: Wer hat die 14-Jährige gesehen?

Die 14-Jährige ist etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß, hat braune Haare und eine schlanke Statur. Auffällig sind ein Muttermal im Bereich des Dekolletés sowie eine kleine Narbe am Kinn. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie einen rosa Pullover, schwarze Jeans sowie schwarz-graue Nike-Schuhe.