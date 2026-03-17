NATO an die Front – ohne uns!

Donald Trumps Krieg gegen die Mullahs hat die Welt in eine schwere Energiekrise gestürzt. Und nun fordert er Solidarität ein, zumindest um die Straße von Hormus wieder zu öffnen. In Peking dürfte Trumps auch an China adressierte Forderung für einen Heiterkeitsausbruch gesorgt haben, in der NATO-Zentrale in Brüssel hingegen für tiefe Sorgenfalten. Völlig wird man sich den Forderungen des wichtigsten NATO-Verbündeten nämlich auf Dauer nicht entziehen können.
EINERSEITS war es nicht überraschend, dass der Kriegsherr im Weißen Haus das Verteidigungsbündnis in die Pflicht nehmen wird, wenn sein Luft-Blitzkrieg nicht gleich den erwarteten Erfolg bringt.
ANDERERSEITS sollte dies auch hier bei uns im neutralen Österreich für Nachdenklichkeit sorgen. Insbesondere bei jenen Kräften, die unentwegt für einen NATO-Beitritt unseres Landes plädieren – die Frau Außenministerin darf sich angesprochen fühlen.
Zwar bräuchten wir nicht befürchten, dass die Schlauchboot-Flottille des Bundesheers von der Donau in die Straße von Hormus verlegt werden müsste. Die Gefahr aber, dass wir gegen unseren Willen in militärische Abenteuer anderer Mächte hineingezogen würden, wäre nicht von der Hand zu weisen.
Und damit sind wir bei einem zentralen Vorteil unserer immerwährenden Neutralität. Auch wenn wir sie militärisch gegenwärtig noch nicht verteidigen könnten, bietet sie uns das Argument, unsere Teilnahme an Kriegen anderer zu verweigern.
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