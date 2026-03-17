NATO an die Front – ohne uns!

Donald Trumps Krieg gegen die Mullahs hat die Welt in eine schwere Energiekrise gestürzt. Und nun fordert er Solidarität ein, zumindest um die Straße von Hormus wieder zu öffnen. In Peking dürfte Trumps auch an China adressierte Forderung für einen Heiterkeitsausbruch gesorgt haben, in der NATO-Zentrale in Brüssel hingegen für tiefe Sorgenfalten. Völlig wird man sich den Forderungen des wichtigsten NATO-Verbündeten nämlich auf Dauer nicht entziehen können.