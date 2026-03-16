Deshalb verpasste Sean Penn die Oscarverleihung

Sean Penn ist wichtiger Ukraine-Unterstützer

Penn ist einer der entschiedensten Unterstützer der Ukraine in Hollywood und ist seit Beginn des russischen Angriffskrieges schon mehrfach in das Land gereist. Er war auch in Kiew, als im Februar 2022 die russische Invasion begann. Penn drehte damals einen Dokumentarfilm über Selenskyj, der 2023 auf der Berlinale Premiere feierte.