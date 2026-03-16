Deshalb verpasste Sean Penn die Oscarverleihung

Für seine Rolle in „One Battle After Another“ hat Sean Penn (65) bei der Verleihung der 98. Academy Awards den Oscar als bester Nebendarsteller erhalten. Er selbst war jedoch gar nicht da, um seinen Preis entgegenzunehmen. Der Grund dafür ist naheliegend – gilt Penn doch als großer Ukraine-Unterstützer.
Der Hollywoodstar hatte die Oscarverleihung daher auch wegen einer Reise in die Ukraine verpasst. Ein ranghoher Vertreter der ukrainischen Regierung sagte am Montag der Nachrichtenagentur AFP in Kiew, der US-Schauspieler und Filmemacher halte sich zu einem „Privatbesuch“ in Kiew auf, um die Ukraine zu „unterstützen“.
„Privatbesuch“ in der Ukraine
„Er ist in der Ukraine, aber es handelt sich um einen Privatbesuch“, sagte der ukrainische Regierungsvertreter. Penn soll demnach von Präsident Wolodymyr Selenskyj empfangen worden sein. Außerdem wollte der Schauspieler nach Angaben eines anderen Regierungsvertreters auch „die Front“ im Osten der Ukraine besuchen.
Es war bereits sein dritter Oscar
Penn hatte für seine Rolle im satirischen Action-Thriller „One Battle After Another“ am Sonntagabend den Oscar als bester männlicher Nebendarsteller erhalten – seinen dritten Oscar insgesamt. Der 65-Jährige nahm allerdings nicht persönlich an der Gala in Hollywood teil.
Sean Penn ist wichtiger Ukraine-Unterstützer
Penn ist einer der entschiedensten Unterstützer der Ukraine in Hollywood und ist seit Beginn des russischen Angriffskrieges schon mehrfach in das Land gereist. Er war auch in Kiew, als im Februar 2022 die russische Invasion begann. Penn drehte damals einen Dokumentarfilm über Selenskyj, der 2023 auf der Berlinale Premiere feierte.
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