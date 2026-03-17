Ideenwettbewerb für billigere Feuerwehr-Fahrzeuge

Eine zweite kommt aus Oberösterreich und wird nun bereits das zweite Jahr erprobt: Fahrzeuge „von der Stange“, sprich Standard-Autos. „Dies spart bei den Wehren bis zu 1000 Arbeitsstunden, die bisher für die Planung, Konzeption und Ausschreibung nötig waren“, sieht man beim oö. Landesfeuerwehrkommando einen weiteren Vorteil.

Enorme Preisunterschiede

Durch das OÖ-Modell konnten Preisunterschiede – bis zu 160.000 Euro für ein und das gleiche Fahrzeug – ausfindig gemacht und eingespart werden. „Wir schaffen so auch eine starke Verhandlungsposition gegenüber Herstellern“, sagt Mayer, der die Balance zwischen Wirtschaftlichkeit für die Feuerwehrausrüster und Entlastung von FF- und Gemeindebudgets sucht. Dafür gibt’s auch einen Reparaturbonus für FF-Autos, damit diese länger als durchschnittlich zehn Jahre im Einsatz bleiben können.