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Die Gewinner-Liste

Das sind die Abräumer der 98. Oscar-Verleihung

Society International
16.03.2026 03:53
„One Battle After Another“ holte sich den Oscar in der Kategorie „Bester Film“. Wer in diesem ...
„One Battle After Another“ holte sich den Oscar in der Kategorie „Bester Film“. Wer in diesem Jahr noch gewonnen hat? Alle Abräumer gibt es hier.(Bild: EPA/CHRIS TORRES)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden in Los Angeles die 98. Academy-Awards vergeben. Wir haben hier die Liste der kompletten Sieger für Sie zum Nachlesen. 

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Die Filme mit den meisten Auszeichnungen:

  • „One Battle After Another“: 6 Oscars, 13 Nominierungen
  • „Blood & Sinners“: 4 Oscars, 16 Nominierungen
  • „Frankenstein“: 3 Oscars, 9 Nominierungen
  • „KPop Demon Hunters“: 2 Oscars, 2 Nominierungen 

Die Sieger in den 24 Kategorien:

  • BESTER FILM: „One Battle After Another“

  • BESTE REGIE: Paul Thomas Anderson („One Battle After Another“)

  • BESTE HAUPTDARSTELLERIN: Jessie Buckley („Hamnet“)

  • BESTER HAUPTDARSTELLER: Michael B. Jordan („Sinners“)

  • BESTE NEBENDARSTELLERIN: Amy Madigan („Weapons“)

  • BESTER NEBENDARSTELLER: Sean Penn („One Battle After Another“)

  • BESTER INTERNATIONALER FILM: „Sentimental Value“

  • BESTES ORIGINALDREHBUCH: Ryan Coogler („Blood & Sinners“)

  • BESTES ADAPTIERTES DREHBUCH: Paul Thomas Anderson („One Battle After Another“)

  • BESTES CASTING: „One Battle After Another“

  • BESTE KAMERA: Autumn Durald Arkapaw für „Sinners“

  • BESTES PRODUKTIONSDESIGN: „Frankenstein“

  • BESTER SCHNITT: „One Battle After Another“

  • BESTES KOSTÜMDESIGN: „Frankenstein“

  • BESTES MAKE-UP UND HAARE: „Frankenstein“

  • BESTE MUSIK: Ludwig Goransson für „Sinners“

  • BESTER SONG: „Golden“ („KPop Demon Hunters“)

  • BESTER SOUND: „F1“

  • BESTER ANIMATIONSFILM: „KPop Demon Hunters“

  • BESTE VISUELLE EFFEKTE: „Avatar: Fire and Ash“

  • BESTER DOKUMENTARFILM: „Mr. Nobody against Putin“

  • BESTER DOKUMENTARKURZFILM: „All the Empty Rooms“

  • BESTER ANIMIERTER KURZFILM: „The Girl Who Cried Pearls“

  • BESTER KURZFILM: „The Singers“ und „Two People Exchanging Saliva“

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