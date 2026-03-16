Das sind die Abräumer der 98. Oscar-Verleihung

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden in Los Angeles die 98. Academy-Awards vergeben. Wir haben hier die Liste der kompletten Sieger für Sie zum Nachlesen.
Die Filme mit den meisten Auszeichnungen:
Die Sieger in den 24 Kategorien:
BESTER FILM: „One Battle After Another“
BESTE REGIE: Paul Thomas Anderson („One Battle After Another“)
BESTE HAUPTDARSTELLERIN: Jessie Buckley („Hamnet“)
BESTER HAUPTDARSTELLER: Michael B. Jordan („Sinners“)
BESTE NEBENDARSTELLERIN: Amy Madigan („Weapons“)
BESTER NEBENDARSTELLER: Sean Penn („One Battle After Another“)
BESTER INTERNATIONALER FILM: „Sentimental Value“
BESTES ORIGINALDREHBUCH: Ryan Coogler („Blood & Sinners“)
BESTES ADAPTIERTES DREHBUCH: Paul Thomas Anderson („One Battle After Another“)
BESTES CASTING: „One Battle After Another“
BESTE KAMERA: Autumn Durald Arkapaw für „Sinners“
BESTES PRODUKTIONSDESIGN: „Frankenstein“
BESTER SCHNITT: „One Battle After Another“
BESTES KOSTÜMDESIGN: „Frankenstein“
BESTES MAKE-UP UND HAARE: „Frankenstein“
BESTE MUSIK: Ludwig Goransson für „Sinners“
BESTER SONG: „Golden“ („KPop Demon Hunters“)
BESTER SOUND: „F1“
BESTER ANIMATIONSFILM: „KPop Demon Hunters“
BESTE VISUELLE EFFEKTE: „Avatar: Fire and Ash“
BESTER DOKUMENTARFILM: „Mr. Nobody against Putin“
BESTER DOKUMENTARKURZFILM: „All the Empty Rooms“
BESTER ANIMIERTER KURZFILM: „The Girl Who Cried Pearls“
BESTER KURZFILM: „The Singers“ und „Two People Exchanging Saliva“
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