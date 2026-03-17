Andrang auf Leberkäse vor Salzburger Spital gering

„Danke, wir haben schon zu Mittag gegessen“, antwortet eine Gruppe junger Mitarbeiter auf die Frage, ob sie ein Semmerl wollen. Nur ein gutes Dutzend Spitalsbediensteter hatte sich am Standplatz beim Rettungseingang in der Stunde ihre Jause geholt. Darunter auch Barmherzigen-Direktor Arno Buchacher. Er hatte den FPÖ-Stopp genehmigt. „Ich will ermöglichen, dass sich Mitarbeiter eine gratis Jause holen können, so der Spitalschef. „Mir geht es da nicht um Parteipolitik.“