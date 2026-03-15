Flüchtlingsheim wurde wegen Gasaustritt geräumt
Feuerwehr vor Ort
Bange Momente am Sonntagabend in Bergheim. Im dortigen Flüchtlingsheim war Gas ausgetreten. Feuerwehr und Polizei rückten an. Die Bewohner mussten vorsorglich evakuiert werden.
Nach ersten Informationen trat das Gas aufgrund einer undichten Stelle in dem Haus aus. Verletzt wurde niemand, da der Gasaustritt rechtzeitig bemerkt worden war.
Neben der Feuerwehr, die derzeit noch die Ursache im Gebäude bekämpft, war auch das Rote Kreuz mit einem Einsatzleiter und zwei Rettungsautos vor Ort – rein vorsorglich, wie es heißt: „Vorerst wurden uns keine Verletzten gemeldet.“
Die aus dem Gebäude evakuierten Bewohner wärmten sich während des Einsatzes im Mannschaftsbus des Roten Kreuzes auf.
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