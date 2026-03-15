Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Feuerwehr vor Ort

Flüchtlingsheim wurde wegen Gasaustritt geräumt

Salzburg
15.03.2026 18:05
Die Bewohner wurden aus dem Gebäude evakuiert
Die Bewohner wurden aus dem Gebäude evakuiert(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Bange Momente am Sonntagabend in Bergheim. Im dortigen Flüchtlingsheim war Gas ausgetreten. Feuerwehr und Polizei rückten an. Die Bewohner mussten vorsorglich evakuiert werden.

0 Kommentare

Nach ersten Informationen trat das Gas aufgrund einer undichten Stelle in dem Haus aus. Verletzt wurde niemand, da der Gasaustritt rechtzeitig bemerkt worden war.

Neben der Feuerwehr, die derzeit noch die Ursache im Gebäude bekämpft, war auch das Rote Kreuz mit einem Einsatzleiter und zwei Rettungsautos vor Ort – rein vorsorglich, wie es heißt: „Vorerst wurden uns keine Verletzten gemeldet.“

Lesen Sie auch:
Beide Autos wurden bei dem Unfall zerstört. Alle fünf Insassen wurden bei dem Unfall verletzt.
Fünf Verletzte
Nasse Fahrbahn führte zu schwerem Unfall auf B95
15.03.2026

Die aus dem Gebäude evakuierten Bewohner wärmten sich während des Einsatzes im Mannschaftsbus des Roten Kreuzes auf.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
15.03.2026 18:05
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Weil mehr Frauen, Ältere und Nicht-Österreicher arbeiten, stieg die Zahl der Erwerbstätigen in ...
Herausfordernder Trend
Viel mehr Menschen arbeiten – aber immer kürzer
Untersucht wurden Staubablagerungen rund um den Steinbruch Badersdorf.
Greenpeace nahm Proben
Asbest auch auf Zäunen und Postkasten nachgewiesen
Soldaten beschossen
Ecuador: Drogen-U-Boot in Mangrovensumpf entdeckt
Skiunfälle vermeiden
Worauf Profis und Anfänger wirklich achten sollten
Straße von Hormus
US-Armee zerstört iranische Minenleger-Schiffe
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
10 Mio. Dollar Kopfgeld ++ Iran lässt Tanker durch
229.720 mal gelesen
Ein Bild von Mojtaba Khamenei
Außenpolitik
Raketen-Foto geht um Welt + „Atomforscher getötet“
174.320 mal gelesen
Österreich
Gewaltvorwürfe! Ermittlungen gegen Austropop-Ikone
134.766 mal gelesen
Krone Plus Logo
Nach Anzeige einer Frau wird gegen Austropop-Ikone Christopher Seiler ermittelt.
Wirtschaft
OMV-Chef warnt: Uns könnte der Treibstoff ausgehen
1516 mal kommentiert
OMV-Chef Alfred Stern war am Samstag zu Gast im Ö1-„Journal“.
Innenpolitik
Politstreit um Spritpreise und Pendlerpauschale
939 mal kommentiert
Die Preise an der Zapfsäule treiben die Politik um
Kolumnen
Warum sich das Nichtstun im ORF bitter rächen kann
830 mal kommentiert
FPÖ-Chef Herbert Kickl im letzten ORF-„Sommergespräch“ im September 2025
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf