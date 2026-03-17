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Gut für Eishockey-Graz

Statt Tischtennis! 99ers-Profi war heiß aufs Eis

Steiermark
17.03.2026 06:00
Nick Swaney spielte in der High School auch im Tischtennis große Turniere, entschied sich aber ...
Nick Swaney spielte in der High School auch im Tischtennis große Turniere, entschied sich aber am Ende doch für seine Leidenschaft Eishockey.(Bild: zVg/Swaney)
Porträt von Christoph Kothgasser
Von Christoph Kothgasser

Fast drei Monate verpasste 99ers-Eishockeyprofi Nick Swaney verletztungsbedingt. In den Play-offs, wo am Dienstag in Villach bereits der Halbfinal-Einzug fixiert werden kann, ist der Grazer Stürmer nun aber wieder topfit. Was ihm in den dunklen Zeiten Kraft gab, wie es um seine Vertragssituation aussieht und warum er zum Glücksengerl werden möchte.

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Das war gar nicht einfach für mich“, seufzt 99ers-Stürmer Nick Swaney. „Du sitzt draußen, kannst nicht helfen.“ Fast drei Monate – oder umgerechnet 27 (!) Partien – verpasste der US-Amerikaner diese Saison für die Grazer Eishockeycracks. „Es war frustrierend. Aber du musst dennoch positiv bleiben, sonst fällst du am Ende in ein mentales Loch.“

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