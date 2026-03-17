Statt Tischtennis! 99ers-Profi war heiß aufs Eis

Fast drei Monate verpasste 99ers-Eishockeyprofi Nick Swaney verletztungsbedingt. In den Play-offs, wo am Dienstag in Villach bereits der Halbfinal-Einzug fixiert werden kann, ist der Grazer Stürmer nun aber wieder topfit. Was ihm in den dunklen Zeiten Kraft gab, wie es um seine Vertragssituation aussieht und warum er zum Glücksengerl werden möchte.