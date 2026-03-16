Müllendorf erhält einen „Dorfplatz“ für alle

Pflegestützpunkte bieten dazu tageweise für Menschen mit bis Pflegestufe 4 Halbtagsbetreuung um 10 Euro an und Ganztagsbetreuung um 20 Euro. Die Errichtung eines Pflegestützpunktes kostet das Land rund 3 Millionen Euro. Die Neubauten entstehen mit einem Direktzuschuss von 500.000 Euro seitens des Landes. Der Rest wird über die Mieten langfristig über 30 bis 40 Jahre finanziert. Die Leistbarkeit dieses Pflegenetzes liegt dem Landeshauptmann besonders am Herzen: „Mit den neuen Stützpunkten entsteht nicht nur ein gemeindenahes, sondern auch ein leistbares Pflegenetz, das langfristig die Versorgung garantiert und zu den modernsten Europas zählt“, so Doskozil. Demnächst gehen in Minihof-Liebau, Kobersdorf, Deutsch-Jahrndorf, Grafenschachen und Unterkohlstätten weitere Hauptpflegestützpunkte in Betrieb.