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Pflege im Ort

Müllendorf erhält einen „Dorfplatz“ für alle

Burgenland
16.03.2026 16:06
Stützpunkt in Müllendorf bietet Räume für Treffen, Behandlung und Beratung.
Stützpunkt in Müllendorf bietet Räume für Treffen, Behandlung und Beratung.(Bild: Reinhard Judt)
Porträt von Bettina Mader
Von Bettina Mader

Neuer Pflegestützpunkt bietet auch Altenwohnungen und soll ein Zentrum des sozialen Miteinanders werden. Am 1. April startet das regionale Pflegemodell des Landes.

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„Dorfplatz“ nennt sich der Gemeinschaftsraum mit Terrasse im nagelneuen Pflegestützpunkt von Müllendorf. Hier sollen künftig Begegnungen stattfinden und das neue Pflegestützpunktsystem, das ab 1. April startet, mit Leben erfüllt werden. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil besichtigte den zentral gelegenen Bau und meinte: „Pflege ist Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge und darf kein Geschäftsmodell sein. Uns war es wichtig, Pflegepolitik vom freien Markt zurück in die öffentliche Verantwortung zu holen.“

Hauptstützpunkte für das neue System
Müllendorf wird einer der Hauptstützpunkte sein, von denen aus das neue System der 28 Pflegeregionen über Pflege- und Sozialberater gelenkt wird. Bisher gibt es von Nord bis Süd 15 Personen, die diesen Service bedienen.

Landeshauptmann Doskozil mit Bürgermeister Werner Huf, Landesrat Schneemann und ...
Landeshauptmann Doskozil mit Bürgermeister Werner Huf, Landesrat Schneemann und Volkshilfe-Präsidentin Verena Dunst in einer Wohnung.(Bild: Reinhard Judt)

In jedem der 71 bis zum Jahr 2029 zu errichtenden Pflegestützpunkte wird es, so wie in Müllendorf, vier Wohneinheiten für Personen mit Pflegestufe 1 bis 3 geben. Je zwei Wohnungen mit 44 m2 für eine monatliche Miete von 655 Euro und zwei mit 60 m2 für 800 Euro. Landesrat Leonhard Schneemann führte aus: „Das ist eine Quadratmetermiete von 8,20 Euro. In der Monatsmiete ist übrigens auch schon das Mittagessen an Wochentagen inkludiert.“ 

Zitat Icon

„Mit den Stützpunkten entsteht ein leistbares Pflegenetz, das langfristig die Versorgung garantiert und zu den modernsten Europas zählt.“

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil

Pflegestützpunkte bieten dazu tageweise für Menschen mit bis Pflegestufe 4 Halbtagsbetreuung um 10 Euro an und Ganztagsbetreuung um 20 Euro. Die Errichtung eines Pflegestützpunktes kostet das Land rund 3 Millionen Euro. Die Neubauten entstehen mit einem Direktzuschuss von 500.000 Euro seitens des Landes. Der Rest wird über die Mieten langfristig über 30 bis 40 Jahre finanziert. Die Leistbarkeit dieses Pflegenetzes liegt dem Landeshauptmann besonders am Herzen: „Mit den neuen Stützpunkten entsteht nicht nur ein gemeindenahes, sondern auch ein leistbares Pflegenetz, das langfristig die Versorgung garantiert und zu den modernsten Europas zählt“, so Doskozil. Demnächst gehen in Minihof-Liebau, Kobersdorf, Deutsch-Jahrndorf, Grafenschachen und Unterkohlstätten weitere Hauptpflegestützpunkte in Betrieb.

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