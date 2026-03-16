Müllendorf erhält einen „Dorfplatz“ für alle

Neuer Pflegestützpunkt bietet auch Altenwohnungen und soll ein Zentrum des sozialen Miteinanders werden. Am 1. April startet das regionale Pflegemodell des Landes.
„Dorfplatz“ nennt sich der Gemeinschaftsraum mit Terrasse im nagelneuen Pflegestützpunkt von Müllendorf. Hier sollen künftig Begegnungen stattfinden und das neue Pflegestützpunktsystem, das ab 1. April startet, mit Leben erfüllt werden. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil besichtigte den zentral gelegenen Bau und meinte: „Pflege ist Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge und darf kein Geschäftsmodell sein. Uns war es wichtig, Pflegepolitik vom freien Markt zurück in die öffentliche Verantwortung zu holen.“
Hauptstützpunkte für das neue System
Müllendorf wird einer der Hauptstützpunkte sein, von denen aus das neue System der 28 Pflegeregionen über Pflege- und Sozialberater gelenkt wird. Bisher gibt es von Nord bis Süd 15 Personen, die diesen Service bedienen.
In jedem der 71 bis zum Jahr 2029 zu errichtenden Pflegestützpunkte wird es, so wie in Müllendorf, vier Wohneinheiten für Personen mit Pflegestufe 1 bis 3 geben. Je zwei Wohnungen mit 44 m2 für eine monatliche Miete von 655 Euro und zwei mit 60 m2 für 800 Euro. Landesrat Leonhard Schneemann führte aus: „Das ist eine Quadratmetermiete von 8,20 Euro. In der Monatsmiete ist übrigens auch schon das Mittagessen an Wochentagen inkludiert.“
„Mit den Stützpunkten entsteht ein leistbares Pflegenetz, das langfristig die Versorgung garantiert und zu den modernsten Europas zählt.“
Landeshauptmann Hans Peter Doskozil
Pflegestützpunkte bieten dazu tageweise für Menschen mit bis Pflegestufe 4 Halbtagsbetreuung um 10 Euro an und Ganztagsbetreuung um 20 Euro. Die Errichtung eines Pflegestützpunktes kostet das Land rund 3 Millionen Euro. Die Neubauten entstehen mit einem Direktzuschuss von 500.000 Euro seitens des Landes. Der Rest wird über die Mieten langfristig über 30 bis 40 Jahre finanziert. Die Leistbarkeit dieses Pflegenetzes liegt dem Landeshauptmann besonders am Herzen: „Mit den neuen Stützpunkten entsteht nicht nur ein gemeindenahes, sondern auch ein leistbares Pflegenetz, das langfristig die Versorgung garantiert und zu den modernsten Europas zählt“, so Doskozil. Demnächst gehen in Minihof-Liebau, Kobersdorf, Deutsch-Jahrndorf, Grafenschachen und Unterkohlstätten weitere Hauptpflegestützpunkte in Betrieb.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.