Bitter! Weltcup-Heimrennen ohne die Lokalmatadore

Lussnig mit „Chaos“-Lauf

Um gar nichts besser lief es für die Ländle-Herren. „Das war absolut nicht das, was ich mir für mein Heimrennen hier im Montafon vorgestellt habe“, sagte der Oberländer Nicolas Lussnig, nachdem er mit 3,52 Sekunden Rückstand auf den kanadischen Qualisieger Reece Howden nicht über Rang 44 hinauskam und die Quali fürs 32er-Finalraster um 1,48 Sekunden verfehlte. „Es war bei mir vom Start bis ins Ziel Chaos, ein Fehler hat den nächsten gejagt. Eine ganz schlechte Performance.“