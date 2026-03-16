„Er hat niemals gegrüßt und auch nichts geredet“

Kuba will sich den USA wirtschaftlich öffnen
Historischer Schritt
Nach der schrecklichen Bluttat in Innsbruck am vergangenen Wochenende sprach die „Krone“ mit einem der Nachbarn. Seinen Aussagen nach sei der Täter „ganz komisch gewesen und hat auch nichts gearbeitet“. Und er verrät noch weitere Details zu den Lebensumständen der Familie.
„Ich wohne schon hier, seit es dieses Gebäude gibt, also seit ungefähr 60 Jahren.“ Das sagt der „Hausvertrauensmann“ jenes Wohnblocks in der Innsbrucker Schützenstraße, in dem sich in der Nacht auf Sonntag die schreckliche Bluttat zugetragen hat.
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