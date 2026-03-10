Von der Leyen:
Abkehr von Atomkraft war „strategischer Fehler“
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat die Abkehr von Atomkraft am Dienstag als einen „strategischen Fehler“ bezeichnet.
Zugleich kündigte sie am Dienstag auf einem Atomenergie-Gipfel in Frankreich künftige Risiko-Absicherungen der EU in Höhe von 200 Millionen Euro für private Geldgeber an, die in neue Atomtechnologien investieren.
„Die Mittel dafür werden aus unserem Emissionshandel kommen“, sagte von der Leyen in Boulogne-Billancourt bei Paris.
„Zuverlässige, bezahlbare Quelle“
Von der Leyen bedauerte das Schrumpfen des Anteils an Atomkraft am europäischen Energiemix. 1990 stammte etwa ein Drittel des europäischen Stroms aus Kernenergie, heute seien es nur knapp 15 Prozent: „Ich glaube, dass es für Europa ein strategischer Fehler war, einer zuverlässigen, bezahlbaren Quelle für emissionsarmen Strom den Rücken zu kehren.“
