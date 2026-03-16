In Europa nehmen die Stimmen der Kernenergie-Befürworter zu. So plant der deutsche Ministerpräsident Markus Söder den Bau moderner Mini-Atomkraftwerke in Bayern. Ist die Zeit für Atomkraft nun auch für Österreich gekommen? Unsere Frage vom 16. März lautet: „Soll Österreich beim Nein zur Atomkraft bleiben?“
Könnte die Zeit für Österreich reif sein, nun doch auf Kernkraft zu setzen, um Versorgungssicherheit und stabile Strompreise zu gewährleisten? Oder sollte unser Land den atomfreien Kurs weiterführen?
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