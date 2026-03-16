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Frage des Tages

Soll Österreich beim Nein zur Atomkraft bleiben?

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16.03.2026 11:33
Das nie in Betrieb genommene Atomkraftwerk Zwentendorf (NÖ) gilt als größte Investitionsruine ...
Das nie in Betrieb genommene Atomkraftwerk Zwentendorf (NÖ) gilt als größte Investitionsruine Österreichs.(Bild: Christian Jauschowetz)
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Von Community

In Europa nehmen die Stimmen der Kernenergie-Befürworter zu. So plant der deutsche Ministerpräsident Markus Söder den Bau moderner Mini-Atomkraftwerke in Bayern. Ist die Zeit für Atomkraft nun auch für Österreich gekommen? Unsere Frage vom 16. März lautet: „Soll Österreich beim Nein zur Atomkraft bleiben?“

0 Kommentare

Könnte die Zeit für Österreich reif sein, nun doch auf Kernkraft zu setzen, um Versorgungssicherheit und stabile Strompreise zu gewährleisten? Oder sollte unser Land den atomfreien Kurs weiterführen? 

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