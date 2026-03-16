In Europa nehmen die Stimmen der Kernenergie-Befürworter zu. So plant der deutsche Ministerpräsident Markus Söder den Bau moderner Mini-Atomkraftwerke in Bayern. Ist die Zeit für Atomkraft nun auch für Österreich gekommen? Unsere Frage vom 16. März lautet: „Soll Österreich beim Nein zur Atomkraft bleiben?“