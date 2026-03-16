„Illegale“ Heizung löste Feuer bei Gutshof aus

Geklärt ist, warum ein Nebengebäude eines Gutshofes in Altenberg bei Linz in Flammen aufging und der Hof nur durch einen massiven Feuerwehreinsatz gerettet werden konnte. Der Bewohner des Nebengebäudes hatte eine Dieselheizung, die nicht für diese Zwecke gedacht war, benutzt.
Der 50-Jährige war bekanntlich nach Linz zur Feuerwehr gerast, um das Feuer zu melden, nachdem er auf der Flucht vor dem Feuer aus dem Fenster gesprungen war und sein Handy zurücklassen musste.
Nachbarn schliefen fest
Der Mühlviertler war gegen 1.30 Uhr durch die extreme Hitze in seiner Wohnung geweckt worden und alle Versuche misslangen, im Gutshof wohnende Nachbarn zu wecken, schlug er direkt bei der Feuerwehr Alarm und kam dann ins Kepler Uniklinikum.
Nicht für Innenräume
Zwei Stunden später war „Brand aus“ – dann kamen die Ermittler des Landeskriminalamts. Diesen gestand der 50-Jährige, eine Diesel-Standheizung genutzt zu haben, die nicht für Innenräume vorgesehen ist. Diese hatte dann das Feuer ausgelöst.
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