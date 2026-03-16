Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mühlviertler flüchtete

„Illegale“ Heizung löste Feuer bei Gutshof aus

Oberösterreich
16.03.2026 15:04
160 Feuerwehrleute löschten in Altenberg und retteten eine Gutshof.
160 Feuerwehrleute löschten in Altenberg und retteten eine Gutshof.(Bild: FF Altenberg)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Geklärt ist, warum ein Nebengebäude eines Gutshofes in Altenberg bei Linz in Flammen aufging und der Hof nur durch einen massiven Feuerwehreinsatz gerettet werden konnte. Der Bewohner des Nebengebäudes hatte eine Dieselheizung, die nicht für diese Zwecke gedacht war, benutzt.

0 Kommentare

Der 50-Jährige war bekanntlich nach Linz zur Feuerwehr gerast, um das Feuer zu melden, nachdem er auf der Flucht vor dem Feuer aus dem Fenster gesprungen war und sein Handy zurücklassen musste.

Nachbarn schliefen fest
Der Mühlviertler war gegen 1.30 Uhr durch die extreme Hitze in seiner Wohnung geweckt worden und alle Versuche misslangen, im Gutshof wohnende Nachbarn zu wecken, schlug er direkt bei der Feuerwehr Alarm und kam dann ins Kepler Uniklinikum.

Lesen Sie auch:
Das Nebengebäude brannte vollständig aus
160 Kameraden vor Ort
Durch Hitze geweckt: Haus fiel Großbrand zum Opfer
15.03.2026

Nicht für Innenräume
Zwei Stunden später war „Brand aus“ – dann kamen die Ermittler des Landeskriminalamts. Diesen gestand der 50-Jährige, eine Diesel-Standheizung genutzt zu haben, die nicht für Innenräume vorgesehen ist. Diese hatte dann das Feuer ausgelöst. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
16.03.2026 15:04
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Mojtaba Khamenei ist seit den Angriffen von Israel und den USA aus der Öffentlichkeit ...
Aus Iran geschmuggelt?
Neuer Ayatollah soll in Moskauer Klinik sein
Der Airport ist wegen des Iran-Kriegs und der Gegenangriffe Teherans auf Staaten in der ...
Schock in den Emiraten
Flugverkehr in Dubai nach Drohnenangriff gestoppt
US-Präsident Donald Trump (hier im Bild mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte, Frankreichs ...
Straße von Hormuz
Trump fordert Hilfe, erhöht Druck auf NATO-Staaten
Bernhard Speer und er gehen für eine kurze Zeit getrennte Wege: Christopher Seiler (re.) zieht ...
Gesteht „Fehler“ ein
Seiler zieht sich nach Gewaltvorwürfen zurück
Betont zeigte Netanyahu in einem Video all seine Finger, um KI-Vorwürfe im Vorfeld zu ...
Scherzt in Video
Netanyahu zeigt sich nach Gerüchten um Tod in Café
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
10 Mio. Dollar Kopfgeld ++ Iran lässt Tanker durch
233.914 mal gelesen
Ein Bild von Mojtaba Khamenei
Österreich
Gewaltvorwürfe! Ermittlungen gegen Austropop-Ikone
160.126 mal gelesen
Krone Plus Logo
Nach Anzeige einer Frau wird gegen Austropop-Ikone Christopher Seiler ermittelt.
Österreich
Gewaltvorwürfe: Seiler gibt Instagram-Statement
121.012 mal gelesen
Nach den Gewaltvorwürfen gegen ihn gibt sich Seiler auf Instagram kleinlaut.
Innenpolitik
Politstreit um Spritpreise und Pendlerpauschale
995 mal kommentiert
Die Preise an der Zapfsäule treiben die Politik um
Kolumnen
Warum sich das Nichtstun im ORF bitter rächen kann
974 mal kommentiert
FPÖ-Chef Herbert Kickl im letzten ORF-„Sommergespräch“ im September 2025
Außenpolitik
„Tausendjähriger Staat“: Orbán demonstriert Macht
754 mal kommentiert
Mit Angriffen gegen Brüssel und die Ukraine will der der ungarische Premier Viktor Orbán knapp ...
Mehr Oberösterreich
Betrug oder Diebstahl
Warnung vor vermeintlichen „Fassadenreinigern“
Mühlviertler flüchtete
„Illegale“ Heizung löste Feuer bei Gutshof aus
AK-Test ergab
Vegetarische Würste werden zu schnell ungenießbar
2010 und 2017
Messerstecher schon zweimal einschlägig verurteilt
Mühlviertel im Kino
Hier haben seit 180 Jahren die Frauen das Sagen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf