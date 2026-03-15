Durch Hitze geweckt: Haus fiel Großbrand zum Opfer

Die extreme Hitze in seiner Wohnung riss einen 50-jährigen Altenberger in der Nacht auf Sonntag aus dem Schlaf – Brandalarm! Durch einen Sprung aus dem Fenster rettete er sich auf ein Vordach. Weil jedoch sein Handy in der Wohnung lag und die Nachbarn nicht aufwachten, raste er selbst zur Feuerwehrwache nach Linz.
Ein Großbrand beschäftigte in der Nacht auf Sonntag die Einsatzkräfte. Zu einem Brand eines Nebengebäudes eines Gutshofs bei Altenberg wurden rund 160 Feuerwehrkameraden alarmiert.
Ein 50-jähriger Bewohner wurde gegen 1.30 Uhr durch die extreme Hitze in seiner Wohnung geweckt. Der Mann konnte sich durch das Fenster über ein Vordach in Sicherheit bringen.
Selbst zur Feuerwehr gefahren
Danach versuchte er, mehrere im Gutshof wohnende Nachbarn zu wecken, was jedoch misslang. Weil sein Telefon im Haus verblieben war, fuhr er anschließend mit seinem Auto zur Feuerwache Nord nach Linz und meldete den Brand. Mit leichten Verletzungen wurde er ins Kepler Uniklinikum eingeliefert, seine Nachbarn blieben zum Glück unversehrt. Erst gegen 3.30 Uhr konnten die Kameraden Brandaus geben. Das Nebengebäude brannte vollständig aus. Die Ermittlungen laufen.
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