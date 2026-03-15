Durch Hitze geweckt: Haus fiel Großbrand zum Opfer

Selbst zur Feuerwehr gefahren

Danach versuchte er, mehrere im Gutshof wohnende Nachbarn zu wecken, was jedoch misslang. Weil sein Telefon im Haus verblieben war, fuhr er anschließend mit seinem Auto zur Feuerwache Nord nach Linz und meldete den Brand. Mit leichten Verletzungen wurde er ins Kepler Uniklinikum eingeliefert, seine Nachbarn blieben zum Glück unversehrt. Erst gegen 3.30 Uhr konnten die Kameraden Brandaus geben. Das Nebengebäude brannte vollständig aus. Die Ermittlungen laufen.