Song Contest: Diskussion über Rumänien-Song

Bereits vergangenes Jahr Ärger über Songtitel

Im vergangenen Jahr hatte die britische Rundfunkanstalt BBC Beschwerde eingelegt, weil der Beitrag aus Malta, das Lied „Kant“ (Maltesisch für „Gesang“), sehr an einen vulgären englischen Ausdruck für das weibliche Geschlechtsorgan erinnert haben soll. Laut „Guardian“ ging die BBC in diesem Jahr bisher nicht diesen Weg. In Großbritannien ist ein Gesetzesvorhaben auf dem Weg, das Besitz und/oder Veröffentlichung von Darstellungen von Strangulation oder Erstickung in Pornos unter Strafe stellen soll.