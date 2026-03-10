Guter ESC-Look muss „neue Zeit vorwegnehmen“

Beim ESC stehen 35 Acts auf der Bühne. Ein Look muss es hier schaffen, in dieser Dichte sichtbar zu werden und zu bleiben. Das gelingt am ehesten durch Reduktion oder durch volle visuelle Kraft“, ist sich Künstler Franz Josef Baur sicher. Er hat mit seinen Kreationen schon oft genug bewiesen, dass er weiß, wie man den Menschen in Erinnerung bleibt: „Das schwächste Outfit ist nicht das, das polarisiert, sondern das, an das man sich nicht erinnert“, so der Song-Contest-Fan. Er liebe Statement-Looks und vor allem solche, die „nicht den Moment spiegeln, sondern neue Zeiten vorwegnehmen“.