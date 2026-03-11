Kaleen: „Einzigartig mit meinen Leopardenflecken“

Kaleen fühlt sich aber nicht nur als Vorbild, sondern findet ihre „Makel“ schön: „Ich bin einzigartig mit meinen Leopardenflecken.“ Als sie die ersten Flecken bemerkte, reagierte sie gelassen: „Ich habe gedacht, es geht wieder weg.“ Angst davor, dass die Flecken noch größer werden und sie „komplett weiß ist“, hat sie keine. „Wenn es so ist, dann ist es vollkommen in Ordnung und ich muss mehr Sonnenschutz verwenden.“ Laut Herrn Dr. Christian Posch, Facharzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten ist aber eine Aufklärung über die Erkrankung sowie über die Behandlung wichtig: „Selbst viele Betroffene wissen nicht, dass die Forschung in den letzten Jahren große Schritte gemacht hat und auch noch lange nicht am Ende ist. Lange Zeit gab es tatsächlich keine spezifischen Therapien für Vitiligo, aber das hat sich geändert“, erklärt er. „Wir hoffen, dass durch Kaleens Beitritt zur Vitiligo Hilfe Österreich viele Betroffene aufmerksam werden und sich an ihren Hautarzt oder ihre Hautärztin für eine ärztliche Beratung wenden.“