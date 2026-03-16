Deutschem droht Haftstrafe bei Moskauer Prozess

Tillys populäre Mottowagen beim Rosenmontagszug in Düsseldorf bewegen die Weltpolitik. Seine Kritik an der russischen Aggression in der Ukraine mündete unter anderem darin, dass der Deutsche Figuren von Putin in Uniform und dem vor ihm knienden Patriarchen Kirill anfertigte und diese beim homosexuellen Oralverkehr zeigte. Wegen Beleidigung des russischen Staatschefs wurden ursprünglich am Montag bei Gericht Plädoyers und eventuell das Urteil erwartet – diese wurden jetzt jedoch auf Anfang April vertragt.