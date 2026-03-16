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Spottete über Putin

Deutschem droht Haftstrafe bei Moskauer Prozess

Ausland
16.03.2026 14:45
Tilly gibt sich gelassen – er sei Drohungen gewohnt, meint er.
Tilly gibt sich gelassen – er sei Drohungen gewohnt, meint er.(Bild: EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF)
Porträt von Angelika Eliseeva
Porträt von Elena Mayrhofer
Von Angelika Eliseeva und Elena Mayrhofer

Dem deutschen Bildhauer Jacques Tilly wird in Moskau der Prozess gemacht. Ihm wird vorgeworfen, mit bissig-satirischen Karnevalswagen Kremlchef Wladimir Putin sowie die russischen Streitkräfte verunglimpft zu haben. Ursprünglich sollte der Prozess am Montag stattfinden, jetzt wurde er vertagt.

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Tillys populäre Mottowagen beim Rosenmontagszug in Düsseldorf bewegen die Weltpolitik. Seine Kritik an der russischen Aggression in der Ukraine mündete unter anderem darin, dass der Deutsche Figuren von Putin in Uniform und dem vor ihm knienden Patriarchen Kirill anfertigte und diese beim homosexuellen Oralverkehr zeigte. Wegen Beleidigung des russischen Staatschefs wurden ursprünglich am Montag bei Gericht Plädoyers und eventuell das Urteil erwartet – diese wurden jetzt jedoch auf Anfang April vertragt.

Künstler nimmt‘s gelassen
Einschüchtern lassen will sich der Künstler davon nicht. „Die russische Justiz und der ganze Prozess sind einfach lächerlich“, sagte er selbst über den Prozess.

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Christinnen „in ihrem Glauben verletzt“
Im Zuge des Prozesses sollen laut übereinstimmenden Medienberichten gleichlautende Aussagen von drei Zeuginnen verlesen werden. Diese führen aus, sich als gläubige Christinnen in ihren religiösen Gefühlen verletzt zu sehen. Ein Umstand, der in Russland ebenfalls mit Härte geahndet wird.

Wie würde sich eine Verurteilung auswirken?
Im Falle einer Verurteilung droht Tilly neben einer Geldstrafe mehrjährige Haft. Da er sich nicht in Russland aufhält, hat der Mann keine unmittelbaren Folgen zu befürchten. Er würde aber wohl Einschränkungen in seiner Reisefreiheit vornehmen müssen, da manche Staaten ein Auslieferungsabkommen mit Russland haben.

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