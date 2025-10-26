Wie Sprache Österreichs Seele formt und bewahrt

Zwischen Gendern und Gesellschaft

Und wie steht es um das Gendern? Erst kürzlich hat der erste Nationalratspräsident Walter Rosenkranz das Gendern aus Texten der Parlamentsdirektion verbannt. „Nicht das Gendern verändert die Sprache – die Gesellschaft tut es“, betont Pabst. Politische Eingriffe hält sie für schwierig: „Sprache lässt sich nicht verordnen. Sie entwickelt sich mit den Menschen, die sie sprechen.“ Hier sei noch viel zu tun in unserer Gesellschaft, „damit wir zu einer gleichberechtigten, respektvollen Kommunikation miteinander kommen“.