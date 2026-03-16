Hotel Mama beliebt: Viele ziehen erst spät aus

Ab dem 30. Lebensjahr lebt nur noch ein kleiner Teil – zehn Prozent und mit steigendem Alter immer weniger – im Elternhaus. Die Anteile in diesen Altersgruppen haben sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten wenig verändert. Bei den 30- bis 34-Jährigen gab es einen geringfügigen Anstieg von 9,8 auf 10,3 Prozent, im Wesentlichen durch eine Zunahme bei Frauen. Generell sind in der Altersgruppe zwischen 30 und 44 Jahren die Anteile von Männern, die bei Eltern leben, in den vergangenen 20 Jahren gesunken, jene der Frauen sind angestiegen.