Hotel Mama beliebt: Viele ziehen erst spät aus

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Österreich
16.03.2026 11:08
26 Prozent der Österreicher haben im vergangenen Jahr mit einem oder beiden Elternteilen in ...
26 Prozent der Österreicher haben im vergangenen Jahr mit einem oder beiden Elternteilen in einem Haushalt gelebt.(Bild: Xavier Lorenzo - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

26 Prozent der Österreicher lebten im vergangenen Jahr mit den Eltern in einem gemeinsamen Haushalt. Die meisten Menschen ziehen erst mit Mitte 20 aus, Männer bleiben oft noch länger im Elternhaus. Vor allem bei Menschen über 44 Jahren nimmt die Zahl derjenigen zu, die noch zu Hause wohnen.

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Wann sagen sich die Jungen von den Eltern los? Die Zahlen zeichnen ein klares Bild: Die Mehrheit zieht mit Mitte 20 von zu Hause aus, berichtete die Statistik Austria am Montag. „Im Jahr 2025 lebten rund 97 Prozent der 15- bis 19-Jährigen bei einem oder beiden Elternteilen, bei den 25- bis 29-Jährigen war es jede bzw. jeder Vierte“, sagte die fachstatistische Generaldirektorin Manuela Lenk.

Bei Menschen über 30 gibt es außerdem ein Ungleichgewicht zwischen Frauen und Männern. Es würden sich hier „deutliche Unterschiede“ zeigen, merkte Lenk an. In diesen Altersgruppen wohnten deutlich mehr Männer als Frauen bei ihren Eltern. Die Zahlen im Detail: 2025 logierten insgesamt 62,5 Prozent der 20- bis 24-Jährigen bei den Eltern, 2005 waren es 61,9 Prozent. Dabei zeigte sich ein Rückgang bei Männern von 4,6 Prozentpunkten (von 71,6 auf 67 Prozent) und ein Anstieg bei den Frauen um 5,6 Prozentpunkten (von 52,1 auf 57,8 Prozent).

Ein Viertel lebt mit Mitte bis Ende 20 daheim
Von den 25- bis 29-Jährigen lebte im vergangenen Jahr nur mehr knapp ein Viertel daheim. In den vergangenen 20 Jahren hat dieser Anteil laut Statistik Austria relativ deutlich abgenommen (2005: 26,7 Prozent). Bei Männern betrug der Rückgang 6,1 Prozentpunkte (2005: 35,9 Prozent, 2025: 29,8 Prozent), bei Frauen blieb der Anteil mit 17,4 Prozent stabil.

Das Balkendiagramm zeigt den Anteil der in Österreich im Jahr 2025 im Elternhaus lebenden Menschen nach Altersgruppen. Der Anteil ist bei den 15- bis 19-Jährigen am höchsten und sinkt mit steigendem Alter deutlich. Männer wohnen in allen Altersgruppen häufiger im Elternhaus als Frauen. Im unteren Bereich zeigt eine Infografik, dass 2025 insgesamt 26 % im Elternhaus leben, bei Männern sind es 28,6 % und bei Frauen 23,6 %. Im Vergleich zu 2005 sind die Werte gesunken. Quelle: Statistik Austria.

Ab dem 30. Lebensjahr lebt nur noch ein kleiner Teil – zehn Prozent und mit steigendem Alter immer weniger – im Elternhaus. Die Anteile in diesen Altersgruppen haben sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten wenig verändert. Bei den 30- bis 34-Jährigen gab es einen geringfügigen Anstieg von 9,8 auf 10,3 Prozent, im Wesentlichen durch eine Zunahme bei Frauen. Generell sind in der Altersgruppe zwischen 30 und 44 Jahren die Anteile von Männern, die bei Eltern leben, in den vergangenen 20 Jahren gesunken, jene der Frauen sind angestiegen.

Immer mehr Über-44-Jährige bei den Eltern
Ab dem 45. Lebensjahr zeigt sich bei Männern und Frauen in den vergangenen 20 Jahren eine deutliche Zunahme von bei den Eltern lebenden Personen. Ihre Zahl stieg von 37.300 (25.900 Männer und 11.400 Frauen) im Jahr 2005 auf 66.900 (45.100 Männer und 21.800 Frauen) im Jahr 2025. 2005 wohnten somit 1,1 Prozent aller über 44-Jährigen in Privathaushalten im Elternhaus, bis zum vergangenen Jahr erhöhte sich der Anteil auf 1,5 Prozent. Bei Männern stieg der Anteil deutlicher, wenngleich sich die Zahl bei Frauen fast verdoppelte.

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