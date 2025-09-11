An Londoner Gericht
Vermummter entfernte mit Polizeischutz Banksy-Bild
Das Banksy-Graffiti an der Fassade eines Gebäudeteils des Royal Courts of Justice ist mittlerweile entfernt worden – allerdings unter durchaus skurrilen Bedingungen. Polizeibeamte sicherten die Umgebung, während ein Vermummter das Bild wegschrubbte.
Das neue Werk des anonymen Künstlers sorgt seit Beginn der Woche in London für Aufsehen. Das Graffiti, das einen Richter in bedrohlicher Pose über einem Demonstranten zeigt, war am Montag plötzlich am Queen‘s Building, einem Gebäudeteil des Justizzentrums, zu sehen – da, wo eigentlich strenge Sicherheitsvorkehrungen gelten.
Bild von Sicherheitsleuten bewacht
Der geheimnisvolle Künstler postete das Werk, das kurz nach Massenprotesten gegen das britische Verbot einer radikalen pro-palästinensischen Gruppe entstand, auf seinem Instagram-Profil. Relativ zeitnah nach der Entdeckung wurde das Graffiti von Absperrungen verdeckt und von Sicherheitsleuten bewacht.
Die Londoner Met Police ermittelt inzwischen wegen Sachbeschädigung, die Polizei-Involvierung löste in britischen Medien sogleich Spekulationen aus. Durch die Ermittlungen könne die Identität des geheimnisvollen Künstlers womöglich bald enthüllt werden, berichtete etwa die britische Zeitung „The Independent“. Bei Gerichtsverfahren werden die Namen der Angeklagten in der britischen Berichterstattung schnell genannt.
