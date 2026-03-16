Küstenwache rettet deutsches Paar von Eisscholle

Rettung nach fünf Stunden

Nach fünf bangen Stunden konnten die Deutschen – frierend, aber gesund – geborgen und an Land gebracht werden. Der finnischen Küstenwache zufolge waren die Wintersportler erfahren und gut ausgerüstet. Gegen die schlechten Wetterbedingungen und das brechende Eis seien sie allerdings chancenlos gewesen.