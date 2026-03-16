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SOS in der Ostsee

Küstenwache rettet deutsches Paar von Eisscholle

Ausland
16.03.2026 10:46
Von dieser Eisscholle wurden zwei Touristen aus Deutschland gerettet.
Von dieser Eisscholle wurden zwei Touristen aus Deutschland gerettet.(Bild: x.com/meriraja)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die finnische Küstenwache musste zwei deutsche Touristen aus der Ostsee retten. Das Paar, das auf dem Eis campiert hatte, saß dort auf einer Scholle fest und setzte wegen akuter Lebensgefahr einen Notruf ab.

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Der Zwischenfall ereignete sich bereits am vergangenen Dienstag im zu dieser Jahreszeit meist zugefrorenen Bottnischen Meerbusen zwischen Finnland und Schweden.

Die beiden wollten auf Skiern die Ostsee überqueren. Weil die Strecke über 160 Kilometer lang ist, mussten sie in der Nacht auf dem Eis ihr Zelt aufschlagen.

Eis während der Nacht gebrochen
In der Nacht brach allerdings das Eis, ihre Ausrüstung wäre beinahe ins eiskalte Meer gerutscht und das Paar schaffte es nicht mehr zurück aufs Festland. Den Notruf fingen sowohl Seenotretter in Finnland als auch in Schweden auf.

Rettung nach fünf Stunden
Nach fünf bangen Stunden konnten die Deutschen – frierend, aber gesund – geborgen und an Land gebracht werden. Der finnischen Küstenwache zufolge waren die Wintersportler erfahren und gut ausgerüstet. Gegen die schlechten Wetterbedingungen und das brechende Eis seien sie allerdings chancenlos gewesen.

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