Hier haben seit 180 Jahren die Frauen das Sagen

Die Memoiren der „Lulu“ Thürheim

Regisseurin Lisa Punz stieß eher zufällig auf das Thema. Bei einem Besuch in der Villa legte ihr die heutige Eigentümerin vier Bände auf den Tisch: die Memoiren von Ludovika „Lulu“ Thürheim, einer früheren Bewohnerin des Hauses. „Es hat mich fasziniert, wie klar diese Frau über ihr beharrliches Streben nach einem selbstbestimmten Leben schreibt und wie unverblümt sie uns die gesellschaftlichen Schranken und Rollenbilder ihrer Zeit offenlegt“, erzählt Punz im Gespräch mit der „Krone“. Aus der Lektüre wurde eine filmische Spurensuche. Für den Dokumentarfilm durchstreifte ihr Team Dachböden, öffnete alte Truhen, sichtete Fotografien und vergilbte Briefe – und stieß dabei immer wieder auf neue Hinweise auf die Frauen, die hier lebten und Entscheidungen trafen.