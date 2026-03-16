Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mühlviertel im Kino

Hier haben seit 180 Jahren die Frauen das Sagen

Oberösterreich
16.03.2026 11:20
In der Anfangssequenz des Films zieht Elisabeth Fries mit dem Rasenmäher ihre Runden.
In der Anfangssequenz des Films zieht Elisabeth Fries mit dem Rasenmäher ihre Runden.(Bild: Frog Queen Media)
Porträt von Mario Ruhmanseder
Von Mario Ruhmanseder

Eine Villa im Mühlviertel, sechs außergewöhnliche Besitzerinnen und mehr als 180 Jahre Frauengeschichte: Der Dokumentarfilm „Die Frauen von Friedegg“ erzählt von Mut, Eigenständigkeit und dem Willen, den eigenen Weg zu gehen. Die „Krone“ durfte vorab einen Blick auf den Film werfen, der im Herbst bei internationalen Filmfestivals Premiere feiern wird.

0 Kommentare

Der Motor des Rasenmähertraktors brummt gleichmäßig über den gepflegten Rasen vor der Villa Friedegg. In weiten Kreisen zieht Elisabeth Fries ihre Bahnen über das Grundstück, während hinter ihr die helle Fassade des Hauses in der Nachmittagssonne leuchtet. Es ist ein Bild, das beinahe idyllisch wirkt – und doch erzählt es von einer außergewöhnlichen Geschichte. Denn dieses Haus in Schwertberg gehört seit seiner Errichtung im Jahr 1842 ausschließlich Frauen. Kein einziger Mann scheint im Grundbuch auf.

Nicht miteinander verwandt
Sechs Besitzerinnen haben die Villa Friedegg in den vergangenen mehr als 180 Jahren geprägt. Sie waren nicht miteinander verwandt, lebten in unterschiedlichen Jahrhunderten und unter völlig verschiedenen gesellschaftlichen Bedingungen. Und doch verbindet sie etwas: Sie alle entschieden sich, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen – oft gegen die Erwartungen ihrer Zeit. Der Dokumentarfilm „Die Frauen von Friedegg“ erzählt ihre Geschichten.

Produzent Michael Hecht und Regisseurin Lisa Punz bei der Arbeit.
Produzent Michael Hecht und Regisseurin Lisa Punz bei der Arbeit.(Bild: Frog Queen Media)

Die Memoiren der „Lulu“ Thürheim
Regisseurin Lisa Punz stieß eher zufällig auf das Thema. Bei einem Besuch in der Villa legte ihr die heutige Eigentümerin vier Bände auf den Tisch: die Memoiren von Ludovika „Lulu“ Thürheim, einer früheren Bewohnerin des Hauses. „Es hat mich fasziniert, wie klar diese Frau über ihr beharrliches Streben nach einem selbstbestimmten Leben schreibt und wie unverblümt sie uns die gesellschaftlichen Schranken und Rollenbilder ihrer Zeit offenlegt“, erzählt Punz im Gespräch mit der „Krone“. Aus der Lektüre wurde eine filmische Spurensuche. Für den Dokumentarfilm durchstreifte ihr Team Dachböden, öffnete alte Truhen, sichtete Fotografien und vergilbte Briefe – und stieß dabei immer wieder auf neue Hinweise auf die Frauen, die hier lebten und Entscheidungen trafen.

Drei von sechs bemerkenswerten Frauen, die die Villa Friedegg über mehr als 180 Jahre prägten – ...
Drei von sechs bemerkenswerten Frauen, die die Villa Friedegg über mehr als 180 Jahre prägten – jede auf ihre Weise ihrer Zeit voraus.(Bild: Frog Queen Media)
Drei von sechs bemerkenswerten Frauen, die die Villa Friedegg über mehr als 180 Jahre prägten – ...
Drei von sechs bemerkenswerten Frauen, die die Villa Friedegg über mehr als 180 Jahre prägten – jede auf ihre Weise ihrer Zeit voraus.(Bild: Frog Queen Media)
Drei von sechs bemerkenswerten Frauen, die die Villa Friedegg über mehr als 180 Jahre prägten – ...
Drei von sechs bemerkenswerten Frauen, die die Villa Friedegg über mehr als 180 Jahre prägten – jede auf ihre Weise ihrer Zeit voraus.(Bild: Frog Queen Media)

Spannungsfeld zwischen Freiheit und Verantwortung
„Gleichzeitig durften wir Elisabeth Fries monatelang mit der Kamera begleiten und miterleben, mit welch großem körperlichen, zeitlichen und finanziellen Aufwand der Erhalt der Villa verbunden ist“, so die Regisseurin. „Erst dadurch habe ich verstanden, was es bedeutet, ein solch geschichtsträchtiges Haus zu bewahren. Ein Spannungsfeld zwischen Freiheit und Verantwortung.“

Janine Kohl-Peterke (Marktbereichsleiterin Sparkasse OÖ Linz-Zentralraum), Schauspielerin ...
Janine Kohl-Peterke (Marktbereichsleiterin Sparkasse OÖ Linz-Zentralraum), Schauspielerin Alexandra Maria Timmel, Regisseurin Lisa Punz, Produzent Michael Hecht und Elisabeth Fries (aktuelle Eigentümerin Villa Friedegg) (v. l.)(Bild: Sparkasse OÖ_Stiftinger)

Unterstützt wurde der Film auch von der Sparkasse Oberösterreich, die damit eine Geschichte sichtbar macht, in der sich über Generationen hinweg zeigt, wie wichtig wirtschaftliche Selbstbestimmung für Frauen ist. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
16.03.2026 11:20
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Mojtaba Khamenei ist seit den Angriffen von Israel und den USA aus der Öffentlichkeit ...
Aus Iran geschmuggelt?
Neuer Ayatollah soll in Moskauer Klinik sein
Der Airport ist wegen des Iran-Kriegs und der Gegenangriffe Teherans auf Staaten in der ...
Schock in den Emiraten
Flugverkehr in Dubai nach Drohnenangriff gestoppt
US-Präsident Donald Trump (hier im Bild mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte, Frankreichs ...
Straße von Hormuz
Trump fordert Hilfe, erhöht Druck auf NATO-Staaten
Bernhard Speer und er gehen für eine kurze Zeit getrennte Wege: Christopher Seiler (re.) zieht ...
Gesteht „Fehler“ ein
Seiler zieht sich nach Gewaltvorwürfen zurück
Betont zeigte Netanyahu in einem Video all seine Finger, um KI-Vorwürfe im Vorfeld zu ...
Scherzt in Video
Netanyahu zeigt sich nach Gerüchten um Tod in Café
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
10 Mio. Dollar Kopfgeld ++ Iran lässt Tanker durch
233.877 mal gelesen
Ein Bild von Mojtaba Khamenei
Österreich
Gewaltvorwürfe! Ermittlungen gegen Austropop-Ikone
154.319 mal gelesen
Krone Plus Logo
Nach Anzeige einer Frau wird gegen Austropop-Ikone Christopher Seiler ermittelt.
Oberösterreich
Ein Opfer tot: Mann stach in Linz auf Menschen ein
119.233 mal gelesen
Die Linzer Bismarckstraße
Wirtschaft
OMV-Chef warnt: Uns könnte der Treibstoff ausgehen
1521 mal kommentiert
OMV-Chef Alfred Stern war am Samstag zu Gast im Ö1-„Journal“.
Innenpolitik
Politstreit um Spritpreise und Pendlerpauschale
988 mal kommentiert
Die Preise an der Zapfsäule treiben die Politik um
Kolumnen
Warum sich das Nichtstun im ORF bitter rächen kann
961 mal kommentiert
FPÖ-Chef Herbert Kickl im letzten ORF-„Sommergespräch“ im September 2025
Mehr Oberösterreich
Mühlviertel im Kino
Hier haben seit 180 Jahren die Frauen das Sagen
„Vor Freude gestrahlt“
Christina (8) bekam ein Therapierad gespendet
Norweger übernehmen
Paukenschlag: Linzer Handyhersteller vor Verkauf
Beamten davongefahren
Alkoraser hatte 125 km/h zu viel auf dem Tacho
Krone Plus Logo
Müssen Tiere weg?
Mahnung wegen Gestank: „Ich bin sehr reinlich“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf