Fünf Wanderer in der Nacht vom Dachstein gerettet

Abstieg in der Nacht

Nach der Erstversorgung führte der Wirt die fünfköpfige Gruppe langsam nach oben zur Hütte. Während des Aufstiegs stießen nach und nach die Bergretter aus dem Tal mit Skiern, Skidoo und Rettungsschlitten sowie über den Zustieg von Hallstatt dazu. Bis in die frühen Morgenstunden zog sich der Einsatz für die Einsatzkräfte, die anschließend auch wieder ins Tal abstiegen.