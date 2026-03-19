So klappt ein gelassener Umgang mit Ex-Partnern

In neuen Partnerschaften können die vergangenen Beziehungen schon einmal zu Konflikten führen. Nicht immer kann man den Ex-Partnern jedoch aus dem Weg gehen. Eine Tiroler Paarpsychologin erklärt, wie man mit den Geistern der Vergangenheit am besten umgeht und gelassener wird.
Egal, wie alt man ist – es kann einem immer wieder passieren: Schmetterlinge im Bauch, rosarote Brille – und plötzlich ist man „fix ’zamm“. Es ist erstaunlich, wie wir die Welt im Hormontaumel wahrnehmen: Keiner war je so verliebt wie wir, man ist quasi gemacht für einander – „oh Liebling, wo warst du nur mein ganzes Leben?“
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