So klappt ein gelassener Umgang mit Ex-Partnern

Egal, wie alt man ist – es kann einem immer wieder passieren: Schmetterlinge im Bauch, rosarote Brille – und plötzlich ist man „fix ’zamm“. Es ist erstaunlich, wie wir die Welt im Hormontaumel wahrnehmen: Keiner war je so verliebt wie wir, man ist quasi gemacht für einander – „oh Liebling, wo warst du nur mein ganzes Leben?“