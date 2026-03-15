Helena-Adler-Preis an Barbi Markovic verliehen
Mit 7777 Euro dotiert
Helena-Adler-Preis für rebellische Literatur wurde am Sonntag an Barbi Marković überreicht. Die 46-Jährige erhielt den Preis für ihren Essayband „Stehlen, Schimpfen, Spielen“.
Zum zweiten Mal wurde der Helena-Adler-Preis für rebellische Literatur vergeben. Der Preis der als „Wanderpreis“ gedacht ist, wanderte nun also von seiner Vorjahres-Besitzerin Elke Laznia zur heurigen in Belgrad geborenen Autorin Barbi Marković.
Die feierliche Verleihung fand am Snntagvormittag im Salzburger Literaturhaus statt. Als Abschluss der Veranstaltung las Barbi Marković aus ihrem prämierten Buch „Stehlen, Schimpfen, Spielen“ (Rowohlt Verlag, 2025).
Der musikalische Beitrag der Matinee kam von der Musikerin Magdalena Kufer auf dem Kontrabass.
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