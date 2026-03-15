Nasse Fahrbahn führte zu schwerem Unfall auf B95

Dabei wurden alle Insassen der beiden beteiligten Autos verletzt, zwei davon schwer. Der 79-jährige Flachgauer war mit einer 65-jährigen Beifahrerin in Richtung Tamsweg unterwegs, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und frontal gegen das Auto eines 56-jährigen Steirers fuhr. In seinem Auto waren auch zwei Mitfahrer im Alter von 48 und 19 Jahren.