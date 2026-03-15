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Fünf Verletzte

Nasse Fahrbahn führte zu schwerem Unfall auf B95

Salzburg
15.03.2026 16:00
Beide Autos wurden bei dem Unfall zerstört. Alle fünf Insassen wurden bei dem Unfall verletzt.
Beide Autos wurden bei dem Unfall zerstört. Alle fünf Insassen wurden bei dem Unfall verletzt.(Bild: FF Ramingstein)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Nach dem Verkehrsunfall mit fünf Verletzten am Samstagnachmittag auf der Turracher Straße (B95) bei Ramingstein – die „Krone“ berichtete – gibt es nun erste Details. Demnach geriet ein 79-jähriger Flachgauer mit seinem Auto ins Schleudern und kollidierte frontal mit dem Pkw eines 56-jährigen Steirers.

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Dabei wurden alle Insassen der beiden beteiligten Autos verletzt, zwei davon schwer. Der 79-jährige Flachgauer war mit einer 65-jährigen Beifahrerin in Richtung Tamsweg unterwegs, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und frontal gegen das Auto eines 56-jährigen Steirers fuhr. In seinem Auto waren auch zwei Mitfahrer im Alter von 48 und 19 Jahren.

Die Feuerwehr Ramingstein rückte nach der Alarmierung rasch mit 21 Feuerwehrleuten und vier Fahrzeugen zum Unfall aus. Noch vor dem Eintreffen der Rettung mit zwei Autos und einem Notarzt übernahm ein Feuerwehrmann die Erstversorgung der Verletzten. 

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Seine Kollegen bauten unterdessen einen Brandschutz auf und kontrollierten die Unfallfahrzeuge. Um einen möglichen Kurzschluss zu verhindern, wurden auch schnell die Autobatterien abgeklemmt. Insgesamt dauerte der Einsatz knapp drei Stunden.

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