“Battles with Demons”
Allegations of Violence: Seiler Issues Instagram Statement
“I am by no means a perfect person. Like many of us, I too struggle with demons,” writes Christopher Seiler in a story he shared on his Instagram profile.
Woman attacked in car
A week ago Friday, the band Seiler und Speer won the only double award at Austria’s “Music Oscars,” the Amadeus Awards. On the way home, the star suddenly turned into a dark alley—and then a serious incident occurred inside the car: According to her statements, the 39-year-old physically attacked her, including forcibly opening her mouth.
It’s likely to be one person’s word against another’s
The victim filed a complaint against the musician. Both Christopher Seiler and the alleged victim are said to have already been questioned. It appears to be a case of one person’s word against another’s. What happens next in the case remains to be seen.
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