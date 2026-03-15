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“Battles with Demons”

Allegations of Violence: Seiler Issues Instagram Statement

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15.03.2026 13:09
(Bild: @Christophersailor/Krone KREATIV)
Porträt von krone.at
Von krone.at

As reported by the “Krone an investigation is underway following a complaint filed by a woman against Austropop icon Christopher Seiler. The victim reported that Seiler had violently assaulted her in a car. Now the star has spoken out on Instagram with a statement.

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“I am by no means a perfect person. Like many of us, I too struggle with demons,” writes Christopher Seiler in a story he shared on his Instagram profile.

“I am not a perfect person,” Seiler writes on Instagram.
“I am not a perfect person,” Seiler writes on Instagram.(Bild: Screenshot/Instagram/Christophersailor)

Woman attacked in car
A week ago Friday, the band Seiler und Speer won the only double award at Austria’s “Music Oscars,” the Amadeus Awards. On the way home, the star suddenly turned into a dark alley—and then a serious incident occurred inside the car: According to her statements, the 39-year-old physically attacked her, including forcibly opening her mouth.

It’s likely to be one person’s word against another’s
The victim filed a complaint against the musician. Both Christopher Seiler and the alleged victim are said to have already been questioned. It appears to be a case of one person’s word against another’s. What happens next in the case remains to be seen. 

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