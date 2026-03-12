Nicole Kidman: DAS war der ekelhafteste Filmkuss!

Vor der Liebesszene habe sich Skarsgård nämlich ganz ungeniert Falafel schmecken lassen. Ob mit oder ohne Knoblauch-Dip, das ließ Kidman zwar offen. Dennoch erinnert sie sich mit Grausen an den Moment. „Als Alexander Skarsgård also vor den Dreharbeiten zu ,Big Little Lies‘ ein Falafel-Sandwich aß, sagte ich: Nein, nein, nein, Alex!“, schilderte Kidman jetzt. „Ich soll dich mögen und dich küssen und auf dich stehen – leg jetzt die Falafel weg. Denn Mundgeruch macht mich nicht an.“