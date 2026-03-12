Nicole Kidman: DAS war der ekelhafteste Filmkuss!

Tom Cruise, Hugh Jackman oder Ewan McGregor: Nicole Kidman hat vor der Kamera schon zahlreiche Hollywoodstars geküsst. Doch an die berufliche Schmuserei mit einem Kollegen denkt die Schauspielerin mit Schrecken zurück. Aber wer hat ihr nun den ekelhaftesten Filmkuss verpasst?
Im Podcast „Las Culturistas“ mit Matt Rogers kam Nicole Kidman vorerst über die eine Sache zu sprechen, was sie beim Küssen komplett abtörnt. „Ich kann Mundgeruch einfach nicht ausstehen“, plauderte sie aus. „Ich meine, das ist für ein absolutes No-Go. Du kannst noch so ein umwerfend gut aussehender Typ sein, wenn du mit Mundgeruch auf mich zukommst, denke ich nur: Nein, nein, nein.“
„Nein, nein, nein, Alex!“
Und dann rückte Kidman mit einer pikanten Enthüllung heraus. Denn genau das sei ihr beim Dreh von „Big Little Lies“ passiert, als sie Alexander Skarsgård, der in der Erfolgsserie ihren Ehemann gespielt hatte, küssen musste.
Vor der Liebesszene habe sich Skarsgård nämlich ganz ungeniert Falafel schmecken lassen. Ob mit oder ohne Knoblauch-Dip, das ließ Kidman zwar offen. Dennoch erinnert sie sich mit Grausen an den Moment. „Als Alexander Skarsgård also vor den Dreharbeiten zu ,Big Little Lies‘ ein Falafel-Sandwich aß, sagte ich: Nein, nein, nein, Alex!“, schilderte Kidman jetzt. „Ich soll dich mögen und dich küssen und auf dich stehen – leg jetzt die Falafel weg. Denn Mundgeruch macht mich nicht an.“
„Keine Falafel mehr!“
Und Kidman geht mit ihrer Abneigung gegen Mundgeruch sogar noch weiter. „Wenn ich sage: ,Atme mich an‘ und ich muss zurückweichen, dann bin ich raus. Dafür könnte man mir gar nicht genug Geld bieten“, lachte sie.
Darum habe sie ihrem „Big Little Lies“-Ehemann auch eine klare Grenze gesetzt: „Keine Falafel mehr!“, habe sie Skarsgård angewiesen, verriet Kidman. „Nicht bevor du küsst, nicht bevor du Liebe machst.“
Und wer riecht am besten?
Und noch etwas sei für sie beim Küssen wichtig, nämlich „der Geschmack im Mund und der Geruch aus dem Mund“, so Kidman. Die sich abschließend auch noch entlocken ließ, welcher Promi denn für sie am allerbesten rieche: „Rihanna! Es ist berauschend!“
