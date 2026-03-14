Eine Aufschneiderin in nerviger Vierecksbeziehung

Denn Scarpettas Ermittlungspartner Pete (Bobby Cannavale) ist der Ehemann ihrer Schwester Dorothy, und von Anfang an riecht man Eifersucht und alte Gefühle. Hollywoodstar Jamie Lee Curtis ist leider eine herbe Enttäuschung als Dorothy, sie soll eine komplexe, extrovertierte Figur spielen, weiß sich aber nur damit zu helfen, jeden zweiten Satz zu schreien und sich in absurden Verrenkungen zu üben. Binnen kürzester Zeit fürchtet man sich regelrecht vor ihren Auftritten. Da hat sich wohl jemand zu sehr in die „The Bear“-Rolle verliebt, an die man unweigerlich denken muss.