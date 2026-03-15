Eine Burg, eine Vision und ein Vermächtnis

Der 1926 geborene Niederösterreicher hatte den Krieg selbst erlebt. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften arbeitete er als Anwalt und machte später politische Karriere im Burgenland. Als Kultur- und Soziallandesrat gehörte er zu den prägenden Persönlichkeiten des Landes. Doch mit 58 Jahren zog er einen Schlussstrich unter seine politische Laufbahn. Mader ging nach Schlaining und begann dort etwas aufzubauen, das es in Österreich bis dahin nicht gab: ein Zentrum für Frieden und Konfliktforschung.