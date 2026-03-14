Im Rebenland durften nicht nur die Sieger aufatmen

Die Rebenland-Rallye lockte Freitag und Samstag wieder Tausende Besucher in die Südsteiermark. Nach einem wilden Abflug am Freitag ging der Samstag Gott sei Dank ruhiger über die Bühne. Auch ein steirischer Pilot durfte sich am Abend auf dem Podium von den Fans feiern lassen.
Die besten Nachrichten hallten am Samstag am frühen Nachmittag durch das Fahrerlager im Leutschacher Ortskern: Das am Freitag schwer verunfallte Duo Albert von Thurn und Taxis/Jara Hein wurde aus dem Spital entlassen. So durfte nach Abschluss der Rebenland-Rallye bedenkenlos gefeiert werden – zumindest bei den Fahrern, die etwas zu feiern hatten.
Wie Simon Wagner, der Leutschach zum fünften Mal in Folge als Sieger verließ. Nach einem umkämpften Duell mit Michi Lengauer schnappte sich Wagner erst auf der letzten Sonderprüfung die Führung – eine einzige Sekunde trennte das Duo im Ziel. Lengauer dürfte über seinen Ausritt auf der vorletzten Prüfung noch länger grübeln. „Unverhofft kommt oft“, sagte Wagner. „Gratulation an Lengi, ich hoffe im Lavanttal auf das nächste Duell.“Mit Heimvorteil im RückenFür eine Überraschung sorgte das Duell um den letzten Podestplatz. Der Weizer PS-Tausendsassa Kevin Raith (er fährt auch regelmäßig Bergrallyes) lieferte sich einen Sekunden-Krimi mit dem 66-jährigen Urgestein Raimund Baumschlager – den er am Ende um 9,6 Sekunden hinter sich ließ und über das Podest jubelte.
Steirischen Jubel gab es auch in der seriennahen ORM2: Günther Knobloch duellierte sich dort mit dem aufstrebenden Max Lichtenegger, bis dieser auf der 12. Sonderprüfung abflog und „Knobi“ souverän zum Klassensieg cruiste. Nach seinem Podestplatz bei der Jännerrallye mischt der Grazer somit heuer voll um den ORM2-Titel mit.
Für klare Verhältnisse sorgte in der ORM3 von Beginn an Junioren-Staatsmeister Marcel Neulinger in seinem pinken Lancia Ypsilon: Er musste sich nur auf zwei Sonderprüfungen geschlagen geben, zog der Konkurrenz in der Abschlussrechnung um über zwei Minuten davon.
Nach den Wetterkapriolen des letzten Jahres war die Stimmung im Rebenland heuer ausgelassen, am Freitag hatte Bürgermeister und Rallye-Mastermind Erich Plasch in Leutschach sogar extra schulfrei gegeben. Viele der Kinder, die auch eifrig Autogramme im Fahrerlager sammelten, kamen mit ihren Eltern auch am Samstag wieder. Die Staatsmeisterschaft (ORM) geht am 10./11. April im Lavanttal weiter.
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