Im Rebenland durften nicht nur die Sieger aufatmen

Wie Simon Wagner, der Leutschach zum fünften Mal in Folge als Sieger verließ. Nach einem umkämpften Duell mit Michi Lengauer schnappte sich Wagner erst auf der letzten Sonderprüfung die Führung – eine einzige Sekunde trennte das Duo im Ziel. Lengauer dürfte über seinen Ausritt auf der vorletzten Prüfung noch länger grübeln. „Unverhofft kommt oft“, sagte Wagner. „Gratulation an Lengi, ich hoffe im Lavanttal auf das nächste Duell.“Mit Heimvorteil im RückenFür eine Überraschung sorgte das Duell um den letzten Podestplatz. Der Weizer PS-Tausendsassa Kevin Raith (er fährt auch regelmäßig Bergrallyes) lieferte sich einen Sekunden-Krimi mit dem 66-jährigen Urgestein Raimund Baumschlager – den er am Ende um 9,6 Sekunden hinter sich ließ und über das Podest jubelte.