Rebenland-Rallye: Fürst Thurn und Taxis verletzt

Keine Operation notwendig

Doch Albert meldete sich gleich am Samstag beim Veranstalter selbst: „Er sagte mir, er hätte viele Schutzengel gehabt“, so der Sprecher. „Das wird schon wieder.“ Auch die bekannte Mama Gloria äußerte sich nach dem Unfall laut „Bild“-Zeitung, ihr Sohn müsse Gott sei Dank nicht operiert werden. Auch Alberts erfahrene Co-Pilotin Jara Hain, die schon mehr als 100 Rallyes hinter sich hat, meldete sich via Instagram aus dem Krankenhaus Wagna, in das sie gebracht wurde. Sie sei überwältigt von den vielen Genesungswünschen, und es gehe beiden den Umständen entsprechend gut.