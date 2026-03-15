Austria Salzburg nach Derbysieg im Jubelmodus

Die Jubelmeldungen aus dem violetten Lager reißen nicht ab, denn auch abseits des Platzes gibt es positive Nachrichten. Max Aicher, Namensgeber der violetten Heimstätte, bleibt dem Klub erhalten. „Er steht für die Austria nicht nur finanziell, sondern auch emotional ein“, freut sich Salzmann. „Für uns ist es ganz wichtig, den Namen Max Aicher bei unserem Stadion zu haben, weil das für uns die Möglichkeit bildet, dass auch andere namhafte Unternehmen eine Unterstützung für die Austria leisten können.“