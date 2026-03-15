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Austria Salzburg nach Derbysieg im Jubelmodus

Salzburg
15.03.2026 10:00
Die Choreo der Austria-Fans sorgte für Aufsehen – im Stadtduell mit Liefering behielten die ...
Die Choreo der Austria-Fans sorgte für Aufsehen – im Stadtduell mit Liefering behielten die Violetten mit 2:0 die Oberhand.(Bild: GEPA)
Porträt von Christoph Nister
Porträt von Sebastian Steinbichler
Von Christoph Nister und Sebastian Steinbichler

Der 2:0-Erfolg im Duell mit Liefering ist nicht die einzige gute Nachricht für die Violetten. Max Aicher bleibt dem Klub erhalten. Und die Abstiegssorgen werden immer kleiner.

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Wenn’s laft, dann laft’s! Der Spruch, den Ski-Legende Rudi Nierlich salonfähig machte, trifft aktuell perfekt auf die Austria zu. Auf den 2:0-Sieg beim damaligen Zweitliga-Tabellenführer Amstetten folgte am Freitagabend vor großartiger Kulisse ein 2:0-Heimerfolg im Stadtduell über Liefering.

Die Freude bei den Violetten war überschwänglich, die Begeisterung kannte keine Grenzen. Lautstark wurde Erfolgstrainer Christian Schaider mit Sprechchören von den Fans gefeiert. „Das war ein wichtiger Sieg. Wir haben jetzt 26 Punkte und sind unserem Ziel, nicht abzusteigen, extrem nahe“, atmete der Bayer tief durch.

(Bild: GEPA)

Gewaltige Unterschiede
Auch Präsident Claus Salzmann war die Erleichterung anzumerken. „Ich bin stolz auf meine Mannschaft. Wie alle wissen, haben wir einige Spieler in der Mannschaft, die einem Brotberuf nachgehen und 40 Stunden arbeiten“, betonte der Unternehmer die gewaltigen Unterschiede zum Rivalen, der die mit Abstand teuerste Mannschaft der Liga beschäftigt. „Wir wollen in der 2. Liga bleiben und werden, wie es aussieht, ziemlich sicher nicht absteigen.“

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Die Jubelmeldungen aus dem violetten Lager reißen nicht ab, denn auch abseits des Platzes gibt es positive Nachrichten. Max Aicher, Namensgeber der violetten Heimstätte, bleibt dem Klub erhalten. „Er steht für die Austria nicht nur finanziell, sondern auch emotional ein“, freut sich Salzmann. „Für uns ist es ganz wichtig, den Namen Max Aicher bei unserem Stadion zu haben, weil das für uns die Möglichkeit bildet, dass auch andere namhafte Unternehmen eine Unterstützung für die Austria leisten können.“

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