Kurioses Tor rettete Hallein zu zehnt die Führung

Trotz vieler Ausfälle war Siezenheim gegen Hallein gut eingestellt. Die Salinenstädter – Coach Lessacher saß gesperrt auf der Tribüne – wollten aber unbedingt Platz eins von Grödig zurückerobern. Und taten das auch. Ayetigbo schlug den Ball nach weiter Flanke zur Führung ins lange Eck (10.), doch Mayer glich per Tausendguldenschuss aus 25 Metern aus (36.). Zwar stellte Huremovic per Solo übers halbe Feld die Führung wieder her (44.), doch Neuzugang Prötsch nutzte einen Abstimmungsfehler zwischen Torwart und Defensive (63.). Als auch noch Gäste-Mann Mitterlechner Gelb-Rot sah (68.), standen die Chancen der Heimischen gut. Bis Vurbic einen Freistoß aus spitzem Winkel an die Latte drosch. Von dort fiel der Ball auf Keeper Leindecker und ins Tor (86.). „Hauptsache drei Punkte und Platz eins“, war Sportchef David König nach dem 3:2 happy. „Schade, wir hätten uns einen Punkt verdient gehabt. Wenn man schaut, wen Hallein noch so von der Bank bringen kann, sagt das schon was über unsere Leistung aus“, fand Siezenheim-Trainer Felix Auinger. Und verwies damit auf Siegtorschütze Vurbic.