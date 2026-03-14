ORF nimmt Kampusch-Doku „vorerst“ aus dem Programm

Ärzte waren gegen Doku

Daran gab es heftige Kritik. Von einer „massiven Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches“ sprach etwa die Medienrechtsanwältin Maria Windhager. Wie der „Standard“ berichtet, sollen sich auch die Ärzte von Natascha Kampusch gegen die Doku ausgesprochen haben. Jetzt hat man im ORF offenbar die Reißleine gezogen.