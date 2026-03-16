Auf gute Nachbarschaft! Streit ist bei uns selten

Lärmbelästigung und üble Gerüche

Natürlich kann es aber auch zu Streitereien kommen. Knapp jeder Fünfte schildert eine solche Situation. In Mietverhältnissen scheint die Nachbarschaft komplizierter zu sein. Hauptthemen bei Konflikten sind Lärm- sowie Geruchsbelästigung, etwa durch Rauch oder Müll. „Aus der empirischen Perspektive zeigen die Daten, dass Nachbarschaft für einen Großteil der Bevölkerung weiterhin eine hohe soziale Relevanz besitzt – sowohl emotional als auch funktional“, so IMAS-Chef Paul Eiselsberg. Wer sich durch seine Nachbarn gestört fühlt und eine Aussprache keine Lösung bringt, dann ist der Weg zu den Behörden unerlässlich.