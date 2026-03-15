Punkt wäre eine Befreiung für die Altacherinnen

Die Frauen des SCR Altach empfangen in der ersten Bundesliga-Runde nach der Länderspielpause den Tabellenzweiten aus St. Pölten. Mit einem Punkt hätten die Rheindörflerinnen ihr Ticket für das Meisterplayoff fix – und genau das haben Coach Bernhard Summer und sein Team anvisiert.
Die Altacher Frauen stehen in der ersten Bundesliga-Runde nach der Länderspielpause im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten St. Pölten vor einer schwierigen Aufgabe. Druck haben die Rheindörflerinnen aber deswegen nicht. Ihr Ticket für das Meisterplayoff haben sie als Ligadritte beinahe schon gelöst, drei Runden vor Ende des Grunddurchgangs reicht dank der gestrigen Niederlage von RB Salzburg gegen Leader Austria Wien ein Punkt – vorausgesetzt die Mozartstädterinnen gewinnen ihre zwei restlichen Spiele, ansonsten ist Altach sowieso durch.
Trotzdem würde es Coach Bernhard Summer am liebsten schon heute gegen die Wölfinnen und Ländle-Export Carina Brunold fixieren. „Ein Punkt wäre eine Riesenbefreiung. Auch, weil wir das schwierigere Restprogramm haben als Salzburg“, sagt Summer, der heute (12.45) einen gut gefüllten Kader zur Verfügung hat. „Möglich ist es, St. Pölten ist nicht mehr die Übermacht der vergangenen Jahre. Aber sicher auch kein Gegner, dem man im Vorbeilaufen Punkte abnimmt. Wir werden voll da sein müssen.“
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