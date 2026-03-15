Punkt wäre eine Befreiung für die Altacherinnen

Trotzdem würde es Coach Bernhard Summer am liebsten schon heute gegen die Wölfinnen und Ländle-Export Carina Brunold fixieren. „Ein Punkt wäre eine Riesenbefreiung. Auch, weil wir das schwierigere Restprogramm haben als Salzburg“, sagt Summer, der heute (12.45) einen gut gefüllten Kader zur Verfügung hat. „Möglich ist es, St. Pölten ist nicht mehr die Übermacht der vergangenen Jahre. Aber sicher auch kein Gegner, dem man im Vorbeilaufen Punkte abnimmt. Wir werden voll da sein müssen.“